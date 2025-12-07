Abinader comparte almuerzo navideño con militares y le dice que se siente orgulloso de su trabajo

El presidente Luis Abinader comparte con militares en el campamento. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader llenó este domingo de elogios a los militares por su trabajo "en defensa de la soberanía" durante un almuerzo navideño que encabezó en el Campamento 16 de Agosto, en el municipio Pedro Brand de la provincia Santo Domingo.

Como ha hecho costumbre en su gobierno, el mandatario sacó un momento en su agenda para reunir a cientos de guardias en una comida con platos típicos de la época.

Aprovechó la ocasión para inaugurar también un multiuso techado dentro del terreno del referido campamento con una inversión hecha por el Ministerio de Deportes de más de 30 millones de pesos.

Abinader dijo sentirse orgulloso de la labor de los soldados y se comprometió con mejorar sus condiciones de vida.

Palabras del mandatario

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/abinader-almuerzo-9377075a.jpg El presidente Luis Abinader durante el discurso en el Campamento 16 de Agosto, en Pedro Brand. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"Estas breves palabras es para decirles que, como presidente de la República, que como su comandante en jefe, me siento orgulloso de su trabajo y cada día más comprometido para mejorar las condiciones de vida y así también las condiciones en general del Ejército", manifestó.

El gobernante resaltó la importancia de la honestidad en la vida militar.

"El mayor legado que ustedes dejan a sus familias es ese trabajo, ese compromiso con la República, ese compromiso con su patria. Y, sobre todo, su honestidad", exhortó.

Durante el mes de diciembre, Abinader sostendrá encuentros similares con los policías y personas de otros sectores del gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/whatsapp-image-2025-12-07-at-32543-pm-1-86e57cf1.jpeg Parte de los militares que acudieron al encuentro con el presidente Luis Abinader. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)