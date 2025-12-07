Equipo de Recuperación del Patrimonio dice rescatará dinero distraído en caso Senasa

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) informó este jueves que emprenderá todas las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos que, según indican, fueron distraídos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y del Estado dominicano.

El caso está en la justicia dominicana y han ocho personas detenidas.

En un comunicado oficial, la entidad aseguró que actuará "con firmeza y determinación", conforme al mandato conferido por el presidente Luis Abinader , con el objetivo de establecer responsabilidades y garantizar el resarcimiento de los fondos desviados.

La entidad señaló que estas medidas forman parte de los esfuerzos del gobierno para proteger los recursos del sistema de salud y asegurar que se utilicen de manera eficiente y transparente, en beneficio de los afiliados y la ciudadanía en general.

El caso Senasa

Desde hace semanas la institución enfrenta una serie de denuncias e investigaciones judiciales por un presunto esquema de desfalco y corrupción interna.

El Ministerio Público, en una operación bautizada como Operación Cobra, arrestó a ocho personas, entre ellas el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy — señalado como presunto responsable de montar un sistema fraudulento que habría autorizado pagos por servicios médicos nunca prestados.

Según la acusación, durante años habría operado un mecanismo irregular: contratos con empresas privadas para proveer atención médica bajo modalidad fija, autorizaciones gestionadas desde un "call-center paralelo", facturaciones por servicios no realizados y manipulación de contabilidad para ocultar movimientos, lo que derivó en un desfalco millonario al erario público.