Abinader califica de "penosa" la muerte Stephora Joseph en excursión escolar

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa habla sobre la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, calificó este lunes como "penoso" y "muy triste" el fallecimiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien murió ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión organizada por el Instituto Integral Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de Santiago. La tragedia ocurrió durante una excursión escolar.

Durante LA Semanal con la Prensa de este lunes, el mandatario expresó que el hecho ha conmovido a todo el país. Se refirió al tema al responder una pregunta sobre su parecer respecto al caso. Dijo también que confía en que el Ministerio Público establecerá responsabilidades.

"Muy penoso, muy triste, que nos ha conmovido a todos en el país. Nosotros confiamos en la acción del Ministerio Público, y creo que ya ha tomado medidas en ese sentido", manifestó Abinader.

El jefe de Estado también informó que el Ministerio de Educación (Minerd) trabaja para prevenir situaciones similares y establecer mayores controles y regulaciones.

Minerd aumenta protocolos sobre excursiones escolares

Después de concluida LA Semanal con la Prensa, el Ministerio de Educación emitió la Orden Departamental 63-2025, que sustituye la 09-2009 y endurece los controles para las excursiones y salidas educativas en centros públicos y privados.

La disposición, firmada por el ministro Luis Miguel De Camps y de aplicación inmediata, establece reglas estrictas para la organización, planificación, supervisión y aprobación de cualquier salida escolar.

Investigación sobre la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph

La medida surge en medio de la investigación que realiza el Ministerio Público sobre la muerte de la menor, por la cual están apresados cuatro directivos del centro educativo. Mañana martes se le conocerán medidas de coerción a las 9:00 de la mañana en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

Los apresados:

Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa

Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general

Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora

Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario

El expediente del MP señala que el centro educativo movilizó a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin chalecos salvavidas, sin verificar si sabían nadar y sin comprobar la profundidad de las piscinas del lugar.

Asimismo, el órgano acusador informó que posee un video que evidencia "negligencia extrema" por parte del personal involucrado en la excursión, lo que habría contribuido a la tragedia.

Las autoridades sostienen que la muerte de la menor ocurrió en circunstancias que evidencian negligencia grave, sustentando la calificación de homicidio involuntario.