El presidente Luis Abinader no asistirá a Oslo para la entrega del Nobel a María Corina Machado

El presidente Luis Abinader (izquierda) y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado (derecha) quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Una fuente de alto nivel confirmó a Diario Libre que el presidente Luis Abinader no viajará a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, pese a que medios alternativos y publicaciones en redes sociales han asegurado en los últimos días que el mandatario dominicano estaría entre los invitados.

La aclaración se produce en momentos en que al menos cuatro presidentes latinoamericanos —José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina)— han confirmado públicamente su presencia en Noruega este miércoles, en lo que se considera un gesto político de alto impacto contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

RD no estará representada por Abinader en Oslo

De acuerdo con la fuente consultada, el jefe de Estado mantendrá su agenda en el país y no forma parte de la delegación internacional invitada a la ceremonia, en la que sí participarán otros líderes de la región que han respaldado abiertamente a Machado y cuestionado al Gobierno venezolano.

La aclaración desmonta versiones difundidas en plataformas digitales que daban por hecho la asistencia del mandatario dominicano.

Machado confirmó asistencia desde la clandestinidad

María Corina Machado, galardonada con el Nobel por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos", confirmó el viernes su presencia ante el Instituto Nobel, a pesar de encontrarse en la clandestinidad por motivos de seguridad. El Gobierno de Venezuela ha negado acciones en su contra.

Su llegada a Oslo no ha sido detallada públicamente.

Los presidentes que sí viajarán

José Raúl Mulino (Panamá)

Confirmó su viaje a Europa y definió la ceremonia como "una gran oportunidad para respaldar a una mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura".

Daniel Noboa (Ecuador)

Afirmó en X que será "un honor" acompañar a Machado. La Cancillería ecuatoriana señaló que el Nobel refleja la urgencia de que Venezuela retorne al cauce democrático.

Santiago Peña (Paraguay)

En gira por Europa, estará el miércoles en Oslo. Fue invitado por la Fundación Nobel y por la propia Machado.

Javier Milei (Argentina)

Confirmó su asistencia a través de su equipo de prensa. Su Gobierno ha afirmado que "la Argentina está del lado correcto de la historia".

A la ceremonia también asistirá la congresista estadounidense María Elvira Salazar y el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España.