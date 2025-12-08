El C-5M Super Galaxy y C-17 Globemaster III, así son los aviones de EE. UU. que aterrizaron en RD

El C-5M Super Galaxy (izquierda) y el C-17 Globemaster III (derecha), las dos aeronaves militares estadounidenses que arribaron al país. ( FUENTE EXTERNA )

Dos aeronaves militares estadounidenses arribaron ayer domingo al país como parte de un plan de ayuda humanitaria coordinado entre República Dominicana y los Estados Unidos.

La primera en llegar fue un C-5M Super Galaxy, que aterrizó en la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III llegó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

El C-5 Galaxy, familia a la que pertenece el Super Galaxy, es un avión de transporte estratégico y el más grande en el inventario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su misión principal es transportar carga y personal para el Departamento de Defensa.

El Lockheed C-5 Galaxy, del cual deriva el C-5M, es uno de los aviones de transporte militar más grandes del mundo. Fue diseñado y construido por Lockheed, y hoy es mantenido y modernizado por Lockheed Martin.

El C-5M Super Galaxy está equipado con cinco juegos de tren de aterrizaje, 28 ruedas, cuatro motores comerciales General Electric CF6-80C2-L1F (F-138). Puede transportar carga de gran tamaño a distancias intercontinentales y puede despegar y aterrizar en pistas relativamente cortas.

La aeronave puede transportar carga de gran tamaño a distancias intercontinentales y operar en pistas relativamente cortas. Tanto la puerta de la nariz como la de popa pueden abrirse, permitiendo a las tripulaciones realizar carga y descarga simultánea desde ambos extremos y reduciendo significativamente los tiempos de transferencia.

Además, posee rampas de acceso de ancho completo en cada extremo, lo que permite transportar dos filas de vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/descarga-4-749b8177.jpg Personal de los Escuadrones 436 de Mantenimiento de Aeronaves y 436 de Preparación Logística reabastece un C-5M Super Galaxy antes de su partida de la Base Aérea de Dover, Delaware, el 18 de agosto de 2021. (FUENTE EXTERNA)

Con una carga de 127,460 kilogramos (281,001 libras), el C-5M puede volar 2,150 millas náuticas, descargar, y posteriormente continuar hacia una segunda base ubicada 500 millas náuticas más lejos sin necesidad de reabastecimiento.

Con reabastecimiento en vuelo, su alcance queda limitado únicamente por la resistencia de la tripulación.

C-17A Globemaster III

El Boeing C-17A Globemaster III es un avión de transporte militar pesado, multimisión y de largo alcance. Desde los años 90 se ha convertido en una pieza esencial para mover tropas, vehículos y suministros hacia bases principales y avanzada.

Es un pilar logístico para Estados Unidos y para aliados como Reino Unido, Australia e India. Su versatilidad le permite ejecutar misiones de transporte estratégico y táctico, evacuaciones médicas y lanzamientos aerotransportados.

Capacidades y funciones

De acuerdo con el portal web de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., el C-17 es considerado el avión de carga más flexible incorporado a la fuerza de transporte aéreo estadounidense.

Puede realizar entregas estratégicas rápidas de tropas y carga hacia bases operativas principales o directamente hacia bases avanzadas en zonas de despliegue.

También cumple misiones de transporte aéreo táctico, lanzamiento de personal y carga, y evacuaciones aeromédicas con camillas y pacientes ambulatorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/descarga-2-0570fa60.jpg El Boeing C-17A Globemaster III. (FUENTE EXTERNA)

La flexibilidad y el rendimiento de la flota C-17 fortalecen la capacidad del sistema de transporte aéreo de Estados Unidos para responder a necesidades de movilidad en cualquier parte del mundo.

El C-17 mide 53 metros de largo (174 pies) y tiene una envergadura de 51.75 metros (169 pies y 10 pulgadas). Está propulsado por cuatro turbofanes Pratt & Whitney F117-PW-100, derivados del PW2040 utilizado en el Boeing 757.

Cada motor produce 18,180 kg (40,440 libras) de empuje e incorpora inversores que dirigen el flujo hacia arriba y hacia adelante, evitando la ingesta de polvo y escombros en superficies no preparadas.

Estos inversores permiten que la aeronave ruede hacia atrás por sí misma y proporcionan resistencia adicional en vuelo para realizar descensos a máxima velocidad.

El diseño del C-17 facilita operaciones con cargas pesadas en pistas cortas y aeródromos austeros. Además, integra aviónica estandarizada por la Fuerza Aérea y aprovecha al máximo equipamiento comercial disponible.

El avión, fue desarrollado originalmente por McDonnell Douglas entre las décadas de 1980 y 1990, el C-17 pasó a ser fabricado por Boeing Integrated Defense Systems tras la fusión de ambas compañías. Su nombre honra a dos aviones de transporte estadounidenses anteriores —el C-74 Globemaster y el C-124 Globemaster II—, aunque no guarda relación técnica con ellos.

Desde 1993 el C-17 es operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Royal Air Force del Reino Unido, la Real Fuerza Aérea Australiana, las Fuerzas Canadienses, la OTAN, y las fuerzas armadas de Catar, Emiratos Árabes Unidos e India, país que aprobó recientemente su adquisición.

Llegada

La llegada de los aviones se produce luego del anuncio del presidente Luis Abinader, quien el pasado 26 de noviembre , durante la visita del oficial del secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth, autorizó a los Estados Unidos el uso de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del AILA para el transporte de equipo y personal técnico relacionado con dicha visita oficial.