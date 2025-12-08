Gobierno flexibiliza horarios de expendio de bebidas alcohólicas esta Navidad

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la reunión semanal de seguridad ciudadana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

A partir de este miércoles 10 de diciembre inicia la flexibilización de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas durante el período navideño, que se mantendrá vigente hasta el lune 5 de enero.

El anuncio fue realizado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la reunión semanal de seguridad ciudadana, donde explicó que la disposición está contenida en la Resolución 009-2025.

La normativa modifica de manera temporal la resolución conjunta emitida en 2022 por Interior y Policía y el Ministerio de Turismo.

Horarios extendidos

La flexibilización aplica para restaurantes, clubes, centros de eventos, piano bares y casinos, operarán de domingo a jueves hasta las 3:00 de la madrugada y los viernes y sábados hasta las 4:00 a. m.

Raful informó además que la madrugada del 25 de diciembre y del 1 de enero quedarán libres de restricciones.

Colmados quedan excluidos

La resolución excluye a los colmados y colmadones, que deberán mantener su horario regular de cierre a las 12:00 de la noche, sin excepción durante todo el período festivo.

La ministra indicó que la decisión busca acompañar la dinámica festiva de fin de año, favorecer la actividad económica del sector entretenimiento y garantizar, al mismo tiempo, la supervisión y control en los espacios de mayor afluencia durante estas semanas.

"Cómo cada año, se repite la misma resolución sin modificación, simplemente se van actualizando las fechas según los calendarios que se manejan por año", manifestó la funcionaria.