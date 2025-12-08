El gobierno presenta "Puntos VIDA", espacios seguros para mujeres en riesgo

La iniciativa Puntos VIDA primero arrancará en el sector público. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno presentó este lunes Puntos VIDA A (Vigilancia, Identificación, Denuncia y Asistencia), una nueva red de espacios seguros que funcionarán en instituciones públicas y establecimientos privados para brindar atención inmediata y resguardo a mujeres en situación de violencia.

Así lo anunció el presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa, como parte de las acciones oficiales para fortalecer la protección y respuesta ante casos de violencia de género.

El mandatario explicó que el programa surge en un contexto en el que, entre 2015 y 2025, se registraron 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

Solo en 2024, 54 niños y niñas quedaron huérfanos a causa de feminicidios.

Dijo que pese a que en 2025 se logró una reducción del 28.17 % en los feminicidios, el fenómeno "requiere respuestas rápidas, cercanas y humanas desde el Estado".

Gobierno será el primero en certificarse

El mandatario informó que todos los ministerios, direcciones generales y oficinas del Poder Ejecutivo deberán certificarse como "Puntos VIDA".

Cada institución tendrá que habilitar un espacio seguro, garantizar personal capacitado y cumplir con los estándares definidos por el Ministerio de Interior y Policía en los próximos meses.

"Si pedimos al sector privado que se sume, el Gobierno debe ser el primero en dar el ejemplo", señaló el presidente.

¿Qué ofrecen los Puntos VIDA?

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, detalló que los Puntos VIDA permitirán que las mujeres violentadas o en peligro de serlo tengan acceso a apoyo inmediato a pocos minutos de distancia, sin importar su ubicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-08-at-171437-24bc022f.jpeg Faride Raful,ministra de Interior y Policía, explicando los objetivos del nuevo programa en favor de las mujeres. (FUENTE EXTERNA)

En estos espacios, personal entrenado brindará acogida, evaluación de riesgo, acompañamiento seguro, resguardo temporal y conexión directa con el Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, la Línea VIDA y las unidades de protección.

Los protocolos incluyen cinco pasos: acoger, evaluar, contactar, acompañar y documentar.

Requisitos y capacitación

Los Puntos VIDA deberán contar con un área física segura, señalización oficial, acceso a teléfono y un horario mínimo de atención de 10 horas diarias, seis días a la semana.

El personal recibirá una capacitación de cuatro módulos: violencia de género, atención basada en trauma, identificación de riesgo y aplicación del Protocolo VIDA, con recertificación anual.

Integración con la Procuraduría y expansión futura

La red estará articulada con la iniciativa VITALIA de la Procuraduría General de la República, que coordina la respuesta estatal en prevención y persecución de la violencia.

Tras completar la certificación en el Gobierno Central, el programa se extenderá al sector privado, incluyendo supermercados, plazas comerciales, farmacias, estaciones de combustible, bancos y centros de salud.

"Un compromiso de país"

Abinader señaló que el objetivo inmediato del Gobierno es consolidar una red accesible en todo el territorio: "Queremos que ninguna mujer en República Dominicana esté a más de unos minutos de un espacio seguro".