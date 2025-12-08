El gobierno presenta "Puntos VIDA", espacios seguros para mujeres en riesgo
Abinader afirmó que funcionarán en instituciones públicas y establecimientos privados para brindar atención inmediata
El Gobierno presentó este lunes Puntos VIDA A (Vigilancia, Identificación, Denuncia y Asistencia), una nueva red de espacios seguros que funcionarán en instituciones públicas y establecimientos privados para brindar atención inmediata y resguardo a mujeres en situación de violencia.
Así lo anunció el presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa, como parte de las acciones oficiales para fortalecer la protección y respuesta ante casos de violencia de género.
El mandatario explicó que el programa surge en un contexto en el que, entre 2015 y 2025, se registraron 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
- Solo en 2024, 54 niños y niñas quedaron huérfanos a causa de feminicidios.
Dijo que pese a que en 2025 se logró una reducción del 28.17 % en los feminicidios, el fenómeno "requiere respuestas rápidas, cercanas y humanas desde el Estado".
Gobierno será el primero en certificarse
El mandatario informó que todos los ministerios, direcciones generales y oficinas del Poder Ejecutivo deberán certificarse como "Puntos VIDA".
Cada institución tendrá que habilitar un espacio seguro, garantizar personal capacitado y cumplir con los estándares definidos por el Ministerio de Interior y Policía en los próximos meses.
- "Si pedimos al sector privado que se sume, el Gobierno debe ser el primero en dar el ejemplo", señaló el presidente.
¿Qué ofrecen los Puntos VIDA?
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, detalló que los Puntos VIDA permitirán que las mujeres violentadas o en peligro de serlo tengan acceso a apoyo inmediato a pocos minutos de distancia, sin importar su ubicación.
En estos espacios, personal entrenado brindará acogida, evaluación de riesgo, acompañamiento seguro, resguardo temporal y conexión directa con el Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, la Línea VIDA y las unidades de protección.
Los protocolos incluyen cinco pasos: acoger, evaluar, contactar, acompañar y documentar.
Requisitos y capacitación
- Los Puntos VIDA deberán contar con un área física segura, señalización oficial, acceso a teléfono y un horario mínimo de atención de 10 horas diarias, seis días a la semana.
El personal recibirá una capacitación de cuatro módulos: violencia de género, atención basada en trauma, identificación de riesgo y aplicación del Protocolo VIDA, con recertificación anual.
"Mamá, mami": niños fueron hallados tratando de levantar el cadáver de su madre tras feminicidio
Brendalis no volvió a casa: feminicidio sacude a comunidad de Puerto Plata
Feminicidio: Monte Plata llora a una dirigente comunitaria, madre de cuatro hijos y casi enfermera
Integración con la Procuraduría y expansión futura
La red estará articulada con la iniciativa VITALIA de la Procuraduría General de la República, que coordina la respuesta estatal en prevención y persecución de la violencia.
Tras completar la certificación en el Gobierno Central, el programa se extenderá al sector privado, incluyendo supermercados, plazas comerciales, farmacias, estaciones de combustible, bancos y centros de salud.
"Un compromiso de país"
Abinader señaló que el objetivo inmediato del Gobierno es consolidar una red accesible en todo el territorio: "Queremos que ninguna mujer en República Dominicana esté a más de unos minutos de un espacio seguro".