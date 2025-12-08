×
Se han intensificado los vuelos militares de EE. UU. hacia aeropuertos dominicanos

De acuerdo con información de organismos castrenses, la ayuda humanitaria que aterrizó puntualmente en la base militar de San Isidro había sido programada con bastante antelación

Se han intensificado los vuelos militares de EE. UU. hacia aeropuertos dominicanos
Un avión C-5 Super Galaxy de los Estados Unidos, uno de los aviones de mayor capacidad de carga. (FUENTE EXTERNA.)

En los últimos días los vuelos militares de Estados Unidos hacia territorio dominicano se han intensificado, según informaciones obtenidas por Diario Libre específicamente en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El domingo aterrizaron en el país un C-5 Super Galaxy, en la Base Aérea de San Isidro, y un C-17 Globemaster III en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

De acuerdo con información de organismos castrenses, la ayuda humanitaria que aterrizó el domingo en la base militar de San Isidro había sido programada "con bastante antelación".

Sin embargo, otros vuelos realizados "hace días" habrían trasladado el transporte de materiales y suministros destinados a las operaciones ya acordadas con el Gobierno dominicano durante la pasada visita del secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Estas acciones incluyen el traslado de insumos y equipos que serán utilizados por personal estadounidense que se establecerá temporalmente en áreas específicas.

Autorización

El Gobierno dominicano anunció el pasado 26 de noviembre que autorizó el uso de espacios limitados en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de aviones de reabastecimiento, transporte de equipos y personal técnico de los Estados Unidos, como parte de un esfuerzo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Luis Abinader informó que esta medida se adopta dentro de los marcos legales vigentes —el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995 y el Protocolo de Enmienda de 2003— que regulan la cooperación en operaciones de vigilancia aérea y marítima. Ambos instrumentos exigen autorización previa y acompañamiento directo del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en cualquier acción.

El mandatario explicó que el permiso "tiene un alcance técnico, limitado y temporal" y que se orienta exclusivamente a fortalecer el "anillo de protección aérea y marítima" mantenido por las Fuerzas Armadas frente al auge del crimen organizado transnacional. "Esto no disminuye la soberanía nacional; la fortalece", afirmó.

