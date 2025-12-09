Carretera a Miches se deteriora pese al crecimiento turístico

Las malas condiciones de la carretera convierten cada curva en un riesgo para quienes transitan a diario ( LUDUIS TAPIA )

La carretera que conecta al municipio de Miches, en la provincia de El Seibo, presenta un notable deterioro, a pesar de la creciente importancia turística que ha alcanzado este destino en los últimos años.

En el trayecto, los paisajes de ensueño con montañas verdes, vistas panorámicas hacia el mar y una riqueza natural atractiva para visitantes locales y extranjeros contrastan con el mal estado de la vía, llena de hoyos, desniveles y tramos donde el asfalto prácticamente ha desaparecido.

Estas condiciones no solo opacan la experiencia de quienes se desplazan hacia el nuevo polo turístico, sino que también representan un riesgo constante para conductores, motoristas y residentes de las comunidades cercanas.

Cada curva se convierte en un desafío, especialmente en las zonas más estrechas, donde el pavimento se ha erosionado, dejando expuesto el terreno y obligando a los vehículos a maniobrar peligrosamente para evitar accidentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-41528-pm-ae5165a6.jpeg Hoyos en la carretera. (LUDUIS TAPIA)

Peligro diario

Quienes transitan frecuentemente por la carretera aseguran que la falta de mantenimiento pone en peligro vidas todos los días.

Resulta contradictorio que, mientras Miches se promueve como una joya turística del Este por sus hermosas playas, montañas y atractivos naturales, el acceso terrestre permanezca en un estado tan precario.

Una vía adecuada permitiría no solo el disfrute seguro de los paisajes que se observan desde la carretera, sino también el desarrollo económico de las comunidades que dependen del flujo de visitantes.

Habitantes de la zona y conductores han hecho un llamado a las autoridades para que intervengan la carretera y brinden una solución definitiva, acorde con la importancia que ha adquirido Miches en el mapa turístico de la República Dominicana.

