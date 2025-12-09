Claro informa cortes en su red de fibra óptica que afectan a los usuarios de internet

La empresa de telecomunicaciones Claro informó este lunes que registró dos cortes en su red de fibra óptica, uno de ellos afectando incluso el sistema de respaldo, lo que provocó lentitud e intermitencia en los servicios de internet fijo y móvil en distintas zonas del país.

De acuerdo con la comunicación emitida por la compañía, la incidencia redujo la capacidad de manejo de tráfico en la red, ocasionando degradación en la velocidad y estabilidad de las conexiones para un segmento de sus usuarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/hemos-experimentado-dos-cortes-de-fibra-optica-uno-de-ellos-afecto-el-sistema-de-respaldo-lo-q-2-392d745d.jpg Comunicado de Claro publicado en su cuenta de Instagram.

Claro señaló que sus equipos técnicos trabajan "intensamente" para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y que mantienen activados los protocolos internos de contingencia con el fin de mitigar los efectos del doble corte de fibra.

La empresa pidió comprensión a sus clientes mientras concluyen las labores para normalizar completamente el servicio.

Impacto

La degradación en la velocidad de internet ha sido significativa, afectando tanto a usuarios de internet fijo como móvil. Claro ha reconocido la situación y está trabajando para restablecer la normalidad en el servicio lo más pronto posible.