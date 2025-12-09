Save the Children presenta logros en Capotillo que han impactado en educación y protección infantil

Niños de Capototillo pintan como parte de uno de los programas de arte impulsados por Save the Children y las familias familias Rizek-Guerrero y Díaz-Rainieri. ( FUENTE EXTERNA )

En Capotillo, donde el día a día se vive entre callejones, pobreza, música y deseos de superación, la organización Save The Children Dominicana ha impactado significativamente a la población infantil, uno de los grupos sociales más vulnerables de la nación.

Save The Children presentó logros alcanzados durante los meses de agosto 2024 a noviembre de 2025, resaltando el trabajo de educación, protección a los infantes e inclusión, desarrollado en El Túnel y La 42 del popular sector del Distrito Nacional.

Entre El Túnel y La 42, 1,777 personas, entre niños, adolescentes y adultos, participaron en ese periodo en un esfuerzo que apostó por el deporte, el arte y la educación como caminos para sostener la vida. Y los resultados hablan: mejores habilidades lectoras, más motivación escolar y prácticas de crianza positiva.

La información fue ofrecida a través de X por Juan Tomás Díaz, presidente de Save the Children Dominicana, quien expresó que el objetivo es llamar la atención sobre la importancia de dar acceso a niños y niñas a todos los programas que fomenten su sano desarrollo, entre estos, el arte, la música y la cultura, deben estar presentes en sectores como Capotillo".

Mejoras educativas y cognitivas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/concierto-sinfonicojpg-gpaxsc3wsaasssp-13fda8f0.jpeg Concierto Sinfónico en Capotillo. (FUENTE EXTERNA)

Entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, detalla la información publicada, Save the Children desarrolló el proyecto "Jugando por la inclusión" en los sectores El Túnel y La 42, logrando resultados significativos en la reinserción escolar, el aprendizaje y la protección de niños, niñas y adolescentes en una de las zonas más vulnerables del Distrito Nacional.

El proceso de monitoreo y evaluación fue realizado por un equipo externo junto al equipo nacional. Este trabajo arrojó avances contundentes en la población atendida: 884 niños y niñas, 366 adolescentes y 527 personas adultas, para un total de 1,777 beneficiarios.

Los programas implementados demostraron impacto directo en el desempeño académico. Tras la intervención se registraron incrementos de:

+25 puntos en habilidades de lectoescritura y alfabetización (pasando de un promedio general de 40–43 % a 68 %).

+15 puntos en aritmética (de 57 % a 72 %).

+25 puntos en funcionamiento ejecutivo (de 45 % a 70 %).

+11 puntos en habilidades socioemocionales (de 71 % a 82 %).

El informe también evidencia mejoras en la disposición hacia el aprendizaje y en la percepción de seguridad en un 81 % de la población impactada. Los adolescentes abordados expresaron que se sienten más motivados para asistir a clases. Mientras que el 88 % mostró mejoras en hábitos socioemocionales, resiliencia y autorregulación.

Uno de los logros más relevantes fue la reintegración escolar del 74 % de los niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema educativo, quienes ahora participan en educación formal o no formal.

Además, el 92 % de los participantes reconoce saber cómo identificar situaciones de violencia y abuso sexual y pedir ayuda, un avance crucial en contextos con alta exposición a riesgos.

Transformación en docentes y familias

El impacto alcanzó también al personal docente y a la comunidad: 70 % de los maestros reportó cambios positivos en su práctica educativa.

En otro aspecto, se consolidaron dos alianzas comunitarias a través de brigadas verdes y juntas de vecinos con acciones de protección infantil.

La organización internacional informó que para el año 2026 continuará fortaleciendo la inclusión educativa, el aprendizaje y la protección a través de intervenciones dirigidas a estudiantes fuera del sistema, fortalecimiento de clubes de lectura como espacios seguros y mayor trabajo con familias para prevenir la violencia.

"Estamos orgullosos de estar trabajando con 884 niños y niñas y 366 adolescentes, logrando por ejemplo un aumento del 25 % de las habilidades lectores y comprensivas y de función ejecutiva", destacó Díaz en una publicación en X.

Les comparto los resultados alcanzados este año en Capotillo, durante los meses de agosto 2024- noviembre 2025 un equipo externo y nuestro equipo nacional trabajaron en el monitoreo y evaluación del trabajo en Educacion y Protección que hemos venido realizando en el Túnel y La... https://t.co/FfDKjocx5z pic.twitter.com/rF3eF2mkm6 — Juan Tomás Díaz (@juantomasdiazi) December 8, 2025

Concierto sinfónico

Una de las iniciativas más bonitas realizadas por Save The Children fue el primer concierto sinfónico infantil en 2024 con el talento de 25 niños y adolescentes de la Orquesta Sinfónica Infantil de Punta Cana, quienes merecieron aplausos de pie.

La cancha de la escuela Salomé Ureña, en la calle 6 de Capotillo, fue el escenario para que la música clásica brillara.

Organizado por la Fundación Save The Children, y por alrededor de una hora, la orquesta infantil interpretó un repertorio clásico sin dejar emblemáticas canciones populares dominicanas como "Bachata Rosa" de Juan Luis Guerra. El acto contó con la presencia del maestro José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Juan Tomás Díaz, presidente de Save the Children Dominicana, manifestó que el compromiso es seguir construyendo espacios seguros y protectores desde el arte, el deporte, la música y la movilización comunitaria, garantizando que más niños, niñas y adolescentes de Capotillo se desarrollen.