Monte de Piedad recibe distinción nacional por fortalecer la ética en la administración pública

Welinton Grullón director de Monte de Piedad recibe el reconocimiento de la mano de Milagros Ortiz Bosch. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) reconoció a la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad durante la premiación de la Quinta Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública realizada en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

La distinción destaca el compromiso institucional con la transparencia, los valores éticos y el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento en sus procesos administrativos. El administrador general de Monte de Piedad, Welinton Grullón, resaltó que el reconocimiento representa un avance significativo en el proceso de transformación institucional.

"Recibimos esta distinción con profunda responsabilidad. Es el resultado del compromiso de todo el equipo, de una visión clara y de la convicción de que la integridad es el eje fundamental de cualquier gestión pública", indicó, de acuerdo a un comunicado.

"Hemos trabajado para recuperar la confianza de la ciudadanía y para convertir a Monte de Piedad en una entidad modelo, moderna y transparente", expresó.

Agregó que la implementación de buenas prácticas, la capacitación continua del personal y la modernización de los sistemas de gestión han permitido elevar los estándares de responsabilidad administrativa.

Fortalecer la ética institucional

Aseguró que la organización continuará firmemente alineada a las directrices de la DIGEIG, reafirmando su compromiso con una administración pública íntegra y eficiente.

Como parte de este esfuerzo conjunto por fortalecer la ética pública, la actividad fue encabezada por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien destacó el compromiso de las entidades reconocidas.

El reconocimiento a Monte de Piedad posiciona y valida la labor sostenida en los últimos años, entre las entidades públicas que avanzan con pasos firmes hacia una cultura basada en la integridad, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos del Estado, reafirmando su misión de servicio digno y transparente a la sociedad dominicana.