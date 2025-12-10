Save the Children y la ADHA firman acuerdo para frenar el trabajo infantil en el sector agropecuario

En el centro, Jonathan Rivera, presidente de ADHA y Juan Tomás Díaz Infante, presidente de Save the Children Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Save the Children Dominicana (SCRD) y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores ( ADHA ) firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración destinado a fortalecer las acciones de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes frente al trabajo infantil , especialmente en las comunidades vinculadas al sector agropecuario .

El convenio fue suscrito por Juan Tomás Díaz Infante, presidente de Save the Children Dominicana, y Jonathan Rivera, presidente de ADHA.

Establece una alianza estratégica para promover buenas prácticas, generar capacidades e impulsar iniciativas conjuntas orientadas a garantizar los derechos de la niñez en el país, indica una nota de prensa.

Compromisos asumidos

En el marco de este acuerdo, según la nota, ambas instituciones se comprometieron a:

Desarrollar acciones de sensibilización y formación dirigidas a productores, colaboradores y comunidades del sector agropecuario.

Implementar protocolos y políticas de prevención, identificación y denuncia del trabajo infantil.

Movilizar esfuerzos para promover la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

Diseñar y ejecutar una campaña nacional para la eliminación del trabajo infantil, como parte de un esfuerzo conjunto de incidencia y comunicación social.

Aportes de cada instituición

La ADHA impulsará el involucramiento del sector agropecuario a través de espacios de capacitación y la promoción de medidas de prevención dentro de las cadenas de suministro.

Save the Children Dominicana aportará su experiencia técnica en derechos de la niñez, protección infantil y lucha contra la explotación y el trabajo infantil, ofreciendo asistencia, formación y acompañamiento a los miembros de la ADHA.

En el acto, Juan Tomás Trigas, presidente de Save the Children International y Save the Children República Dominicana, destacó los esfuerzos que realizan diversas empresas nacionales para fortalecer la protección infantil dentro de sus operaciones productivas.

Reconoció el rol de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (Conacado), señalando que la organización fue la primera del sector agrícola en certificarse como libre de trabajo infantil, hito que ha contribuido a mejorar su posicionamiento y sus precios de exportación hacia mercados europeos.

Asimismo, resaltó la labor que realizan el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) y Central Romana, en el sector azucarero.

Ambas organizaciones subrayaron la importancia de unir esfuerzos interinstitucionales para enfrentar de manera efectiva el trabajo infantil, una problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el país y limita el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

El acuerdo permanecerá vigente hasta la conclusión satisfactoria de la iniciativa conjunta, y contempla la posibilidad de futuras adendas aprobadas por ambas partes.

