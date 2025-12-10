Plan International destaca la protección de la niñez en el Día de los Derechos Humanos

En el marco del Día de los Derechos Humanos, Plan International hizo un llamado a reconocer que la protección de la niñez es un derecho fundamental y, a la vez, una responsabilidad que involucra a todas las personas adultas.

A través de un comunicado, dijo que garantizar que cada niña, niño y adolescente crezca en entornos seguros y respetuosos es esencial para su desarrollo pleno y para el progreso sostenible del país.

Agregó que e l proceso de actualización de la Ley 136-03, que creó el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, representa una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional de Protección.

Plan International resalta que además de la reforma, es necesario un compromiso social amplio con la creación de entornos protectores.

La prevención de la violencia, la detección temprana de riesgos y el involucramiento activo de las familias, las comunidades y las instituciones son claves. La protección infantil funciona cuando todos sus actores asumen su rol.

Señaló que trabaja activamente en más de 140 comunidades para fortalecer la protección infantil y, junto con las autoridades vinculadas al Sistema de Protección, fortalecer las capacidades de las familias con el fin de que incorporen herramientas para la crianza respetuosa.

Compromiso social

El establecimiento de espacios seguros, la instalación y fortalecimiento de las redes locales de protección son fundamentales para ampliar el alcance del sistema, reducir barreras territoriales y movilizar a la comunidad para actuar de manera preventiva ante casos de desprotección.

"Proteger a la niñez es un propósito compartido. Las leyes y las políticas son necesarias, pero la transformación real ocurre cuando las familias, las comunidades y las instituciones se articulan para asegurar entornos que permitan a cada niña y niño desarrollarse plenamente", afirmó Nisaly Brito, gerente de Programas e Influencia de Plan International.

En este Día de los Derechos Humanos, Plan International reitera su compromiso de seguir colaborando con instituciones públicas, sector privado, comunidades y organizaciones sociales para fortalecer los mecanismos de protección y asegurar que todas las infancias puedan aprender, crecer y desarrollarse en un entorno sano.

Te puede interesar Unicef asegura que vacunar contra el VPH es invertir en el futuro de la niñez

Sobre Plan International

Plan International es una organización de desarrollo y acción humanitaria que trabaja por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas.

En República Dominicana impulsa programas de protección, educación, participación juvenil, empleabilidad y resiliencia comunitaria en alianza con instituciones y comunidades. Su propósito es que todas las niñas y todos los niños puedan aprender, decidir y prosperar, hasta lograr la igualdad.