Profamilia lanza directorio virtual de abogados para víctimas de violencia de género

Profamilia presentó este miércoles el primer Directorio Virtual de Abogados Especializados en Representación Legal de Víctimas de Violencia Basada en Género, una herramienta que busca facilitar el acceso a justicia de mujeres y otras personas sobrevivientes de violencia. La entidad también celebró la culminación del diplomado "Representación Legal de Sobrevivientes de Violencia Basada en Género", desarrollado junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

El directorio, disponible en directorioabogados.profamilia.org.do, ofrece un acceso rápido a profesionales sensibilizados y capacitados en violencia de género, filtrados según la ubicación de la persona afectada. Abogados interesados en integrarse a la iniciativa pueden solicitarlo a través de la misma plataforma.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, entre 2015 y 2025 se registraron 842,288 denuncias por violencia de género. Mientras, el Poder Judicial reporta que el 55 % de los casos penales que ingresan al sistema están relacionados con hechos violentos, y que el 36 % corresponde a violencia de género e intrafamiliar, cifras que evidencian la necesidad de ampliar los servicios legales disponibles.

El directorio reúne actualmente a más de 60 abogados con formación en violencia basada en género, quienes ofrecen servicios gratuitos, a bajo costo, probono o con honorarios sociales. Incluye perfiles con especialización penal, civil, laboral, familiar y migratoria, además de profesionales que brindan representación judicial, acompañamiento en centros de entrevista, asesoría legal y mediación.

La consultora Glorianna Montás, responsable del levantamiento del directorio, explicó que los abogados deben contar con carnet vigente y disposición de ofrecer servicios accesibles para personas de escasos recursos. Destacó, además, la diversidad del cuerpo profesional, con juristas capacitados en lengua de señas, atención a personas con discapacidad, población migrante y comunidad LGBTQI++, así como profesionales con dominio de inglés, francés y creole.

El directorio agrupa a abogados provenientes de instituciones públicas y privadas, así como de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Representación Legal a Víctimas (RELEVIC), el Ministerio de la Mujer, el Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Juristas y Profesionales del Derecho Dominicano, el Núcleo de Apoyo a la Mujer y oficinas provinciales del Ministerio, entre otras.

Durante el acto, Melba Barnett, miembro de la Junta Directiva de Profamilia, felicitó a los profesionales graduados del diplomado y reconoció su compromiso con la justicia y la protección de las víctimas. También destacó la labor del Centro de Estudios de Género de Intec, responsable del aval académico.

Desiree del Rosario, coordinadora del centro, explicó que el diplomado se impartió bajo metodologías activas del modelo de Educación Continua de Intec.

Tanto el directorio como el diplomado forman parte del proyecto "Fortaleciendo el marco de protección de derechos y respuesta integral a las violencias de género en República Dominicana", ejecutado por Profamilia con el apoyo de Asamblea de Cooperación por la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.