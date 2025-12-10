Dominicanos, en el centro del tráfico de drogas en Suramérica

Estados Unidos ha explotado varias lanchas en los últimos meses en aguas del Caribe en "su lucha contra el narcotráfico" ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió esta semana investigar la posible presencia de ciudadanos dominicanos en un presunto ataque aéreo de Estados Unidos contra una lancha en aguas del Caribe, que habría dejado dos muertos. Según Petro, los cuerpos hallados en la playa del departamento de La Guajira "al parecer son lancheros bombardeados... al parecer ciudadanos de la República Dominicana".

Las declaraciones del mandatario surgen en medio de una ofensiva militar estadounidense que, desde septiembre, ha dejado al menos 87 muertos en ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, como parte de una estrategia regional contra el narcotráfico.

Washington ha reconocido al menos 14 muertes en estas operaciones, mientras la ONU y gobiernos de la región han calificado las acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Petro solicitó apoyo del Gobierno dominicano para identificar los cadáveres y aseguró que todos los mares del Caribe pertenecen a las naciones de la región, no a jurisdicción internacional. "Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe", afirmó.

Los señalamientos coinciden con una serie de operativos antidrogas que involucran a ciudadanos dominicanos en distintos países sudamericanos durante este año.

Casos recientes en Colombia

En mayo, dos dominicanos fueron detenidos por la Armada de Colombia en una lancha rápida que transportaba 511 kilos de cocaína frente a Puerto Bolívar, también en La Guajira.

La embarcación fue interceptada tras una persecución de dos horas. Aunque se hundió durante el remolque, los agentes rescataron a los ocupantes y recuperaron el cargamento valorado en 24 millones de dólares.

En octubre, otra operación conjunta incautó 508 kilos de cocaína y 150 kilos de marihuana cerca del Cabo de la Vela. Tres personas fueron detenidas, entre ellas dos dominicanos. La lancha iba rumbo a Centroamérica.

Más presencia en el cono sur

En Chile, un dominicano fue arrestado en marzo como cabecilla de una banda que intentaba ingresar 2.5 toneladas de drogas a Santiago. La policía incautó marihuana, cocaína, pasta base y armas de fuego. El detenido permanece en prisión preventiva.

En Argentina, las autoridades vincularon a dominicanos con al menos tres casos de narcotráfico. El más reciente fue en octubre, cuando tres ciudadanos de esa nacionalidad fueron apresados en Buenos Aires tras el allanamiento de un punto de venta de drogas.

También se reportó la captura de un dominicano de 18 años en Rosario, vinculado a la banda narco "Los Monos". En junio, otro hombre fue arrestado en Constitución tras violar su arresto domiciliario por narcomenudeo.

Arresto con fines de extradición en Brasil

En abril, un dominicano buscado por Interpol fue detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro cuando intentaba ingresar con un pasaporte falso. Está acusado de distribuir cocaína en Filadelfia para una red ligada a cárteles mexicanos. Brasil aprobó su detención con fines de extradición a Estados Unidos.