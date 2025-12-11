"Corrimos sin mirar atrás": la explosión que marcó al sector Villa Marina

Daños causados por el incendio en la torre Intempo, en el sector Villa Marina. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La noche del miércoles en Villa Marina dejó de ser una noche cualquiera cuando una explosión estremeció la torre Intempo, un edificio de viviendas ubicado en la calle H con un saldo de cinco personas heridas y sobre todo un pánico que aún se siente.

Vecinos y residentes narraron los momentos de desesperación cuando la noche del 11 de diciembre a aproximadamente las 8:25, un estruendo seco —posiblemente vinculado al sistema de GLP, aunque esto aún no ha sido confirmado, precedió un incendio que se propagó con rapidez desde el segundo nivel del inmueble.

Este jueves las imágenes del lugar muestran un escenario desolador. La fachada del edificio presenta ventanas destruidas, balcones con barandas rotas y paredes ennegrecidas por el humo, especialmente en los niveles inferiores, donde el fuego alcanzó mayor intensidad.

Daños causados por el incendio en la torre Intempo, en el sector Villa Marina.

En la calle, el panorama es de deterioro: vidrios esparcidos, objetos personales calcinados y restos de muebles y electrodomésticos lanzados por la explosión.

La vivienda ubicada justo en frente también resultó afectada por la onda expansiva, con cristales rotos.

Cables eléctricos permanecen muchos de ellos repletos de los desperdicios en que se convirtieron los ajuares que salieron volando, mientras la zona completa luce acordonada por las autoridades.

Residentes cuentan horas de angustia

Los residentes del edificio ubicado en ese sector de Santo Domingo Oeste fueron muy esquivos para hablar con la prensa, incluso realizaron una reunión de propietarios dentro del mismo edificio, pese al estado en que se encuentra el inmueble para así evadir a los reporteros valiéndose de los agentes policiales presentes.

Pero entre los residentes se contaban anécdotas de lo ocurrido. Uno de los afectados narró que cuando vio el incendio lo primero que hizo fue intentar llamar al 911 y no sabía cómo hacerlo.

También cuentan de una señora que logró salir corriendo con su hijo de un año, mientras que otra salía "que parecía hasta sonámbula" debido a los efectos del humo.

Evalúan posibles causas y estado del edificio

Este jueves al mediodía aun en el lugar permanece una unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la cual se mantuvo dando vueltas por todas las áreas del edificio evaluando el estado de la infraestructura que fue afectada por el fuego.

También las autoridades presentes continúan investigando el origen exacto del siniestro y se espera un informe oficial.

Una comunidad afectada más allá de lo material

No solo se perdieron ventanas y paredes. Se perdieron horas de sueño, sensación de seguridad y paz. Muchos residentes quedaron con lo puesto y otros, aunque físicamente ilesos, se muestran visiblemente impactados.

"Anoche pensábamos que el edificio se venía abajo", cuenta un hombre que reside en el cuarto nivel y que aún observa manchas de humo en su balcón.

Entre la basura, el hollín y el silencio, Villa Marina amanece marcada por la incertidumbre, a la espera no solo de que las autoridades ofrezcan el informe de lo qué pasó, sino también qué expliquen tan seguro será volver a vivir dentro de la torre Intempo.

Villa Marina, un sector pujante y en expansión

El incendio ocurrió en el edificio de este sector de Villa Marina, que décadas atrás era considerado un tramo periférico en las afueras de la ciudad y que ha experimentado una transformación profunda.

Donde antes predominaban solares y casas dispersas hoy se levantan modernas torres residenciales y proyectos inmobiliarios que han cambiado por completo su silueta urbana.

La llegada de nuevas vías, comercios y servicios ha revalorizado el territorio y lo ha integrado de forma natural al crecimiento de la ciudad.

Actualmente, Villa Marina es un sectores pujante y dinámico de la zona de Santo Domingo Oeste, ubicado específicamente en el lado oeste de la avenida Los Próceres y próximo al conocido Kilómetro 9 de la Autopista Duarte.