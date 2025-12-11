El director del Servicio Nacional de Salud (SNS) en Santiago, doctor Bernardo Hilario, expresó su preocupación por el alto número de pacientes ingresados en los hospitales de la provincia como consecuencia de accidentes de tránsito.

El funcionario informó que, en el área de cuidados intensivos, de 32 camas disponibles, 25 suelen estar ocupadas por víctimas de siniestros viales.

Sostuvo que la combinación de imprudencia, falta de iluminación en los vehículos durante las noches y consumo de alcohol constituye el principal detonante de la tragedia diaria en las calles y carreteras de Santiago.

Recordó que, cuando realizaba su tesis de grado en medicina general en el año 2000, determinó que el 95 % de las muertes registradas en el Instituto de Patología Forense de Santiago estaban vinculadas a accidentes de tránsito, un panorama que, según afirmó, no ha variado en 25 años.

Indicó que el impacto del trauma generado por este tipo de eventos se refleja de manera crítica en la red hospitalaria.

Señaló que más del 70 % de los fondos de la subvención que reciben los centros de salud se destinan a pacientes politraumatizados.

Urge medidas

Hilario sostuvo que la magnitud del problema demanda la creación urgente de medidas y protocolos interinstitucionales que permitan reducir la tasa de siniestros.

"Estamos abiertos a establecer estrategias que realmente ayuden a disminuir los accidentes de tránsito", afirmó.

Externó la necesidad de crear protocolos entre el Ministerio de Salud, el SNS y las autoridades de tránsito para disminuir los accidentes.

