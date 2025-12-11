El exsenador Rafael Calderón, uno de los acusados en el caso de corrupción Operación Calamar, presentó una licencia médica este jueves por un mes, la cual será confirmada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Así lo dispuso la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, al acoger una solicitud del Ministerio Público para que corrobore la certeza de la licencia a Calderón, quien tiene 81 años de edad y, según su abogado, estuvo en intensivo varios días por una bacteria que adquirió.

Su defensor, Wilson Berigüete Minyetty, dijo que la licencia médica se la otorgó el urólogo oncólogo David Soriano.

Sostuvo que su cliente ha estado interesado siempre por asistir a las audiencias a pesar de las recomendaciones médicas y de su sugerencia.

La jueza dijo que 30 días es "mucho tiempo".

"Es una afectación al plazo razonable, con relación a los demás que están aquí presentes y listos para darle continuidad a sus procesos", sostuvo la magistrada Ramírez.

Otorgó un plazo hasta este viernes a las 2:00 de la tarde a los médicos del Inacif para evaluar a Calderón y convocó a audiencia para ese mismo día a la misma hora.

Las más recientes certificaciones médicas

La pasada semana, el abogado de Calderón presentó otra certificación médica por siete días, lo que obligó a que no se desarrollaran audiencias el jueves y el viernes pasado.

Previo a la del exlegislador se había enviado la del también acusado Juan Tomás Polanco Céspedes por una afección en los riñones.

La jueza ha manifestado reiteradamente que por las licencias de salud que han depositado los acusados, muchos de ellos que sobrepasan los 70 y hasta los 80 años de edad, "escapa" a la facultad del tribunal de poder acelerar el juicio preliminar del caso.

Los acusados

La acusación del caso, denominado Operación Calamar, lo encabezan, los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo , y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Se imputa, asimismo, a los abogados Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, entre más de treinta acusados.

La acusación

El Ministerio Público los señala a los exfuncionarios de pagos irregulares en las propiedades declaradas de utilidad pública, de recibir sobornos y otros delitos, mientras que a los demás imputados se les atribuye asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Demostrará inocencia de Gonzalo La defensa técnica de Gonzalo Castillo, la que está pautada a presentar su refutación a la acusación del Ministerio Público, afirmó este jueves que está "totalmente preparada" para iniciar y aseguró que demostrará la inocencia del exministro de Obras Públicas en el caso vinculado con el Ministerio de Hacienda.La abogada Laura Acosta declaró que la defensa ha mostrado una conducta de colaboración con el tribunal y que no existe razón atribuible a Castillo o a sus abogados para justificar nuevos aplazamientos.Acosta consideró razonable la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción de verificar a través del Inacif la condición de salud del exsenador Rafael Calderón.