Fundación Rica reconoce a tres organizaciones por su trabajo en Educación, Salud y Medio Ambiente

La Fundación Rica entregó reconocimientos por más de 1.2 millones de pesos a instituciones que fortalecen el desarrollo comunitario ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

Durante la quinta edición del Premio Dr. Julio A. Brache Arzeno a la Sostenibilidad, la Fundación Rica reconoció este jueves a tres organizaciones sin fines de lucro por su destacado trabajo en las áreas de educación, salud y medio ambiente.

En esta ocasión, la Fundación Fe y Alegría fue galardonada en la categoría de Educación por su compromiso con la formación integral y la promoción de oportunidades educativas para comunidades vulnerables.

En el área de Medio Ambiente, el reconocimiento fue otorgado a la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (Adesjo), entidad destacada por su liderazgo en conservación ambiental, reforestación y manejo sostenible de los recursos naturales.

El Premio Dr. Julio A. Brache Arzeno en la categoría de Salud fue entregado a la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), por su labor en la atención, inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad, con 35 centros en 25 provincias del país.

Cada una de las instituciones premiadas recibió un reconocimiento en efectivo de 1,250,000 pesos, que será destinado a fortalecer sus programas y ampliar su impacto en la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-125130-pm-b300c95d.jpeg Julio Virgilio Brache, presidente de Fundación Rica. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/whatsapp-image-2025-12-11-at-125129-pm-3aea8e54.jpeg Autoridades durante la premiación. (LUDUIS TAPIA )

Julio Virgilio Brache, presidente de la Fundación Rica, destacó que en esta edición se recibieron un total de 86 postulaciones: 43 en Educación, 24 en Salud y 18 en Medio Ambiente.

"Este premio no solo representa el legado del doctor Brache Arzeno, sino que también constituye un reconocimiento al invaluable trabajo de las instituciones sin fines de lucro de la República Dominicana, que unen sus esfuerzos para elevar las condiciones de vida de nuestra gente", afirmó.

Creación de nueva categoría

Durante la actividad, Julio Virgilio Brache anunció la creación de una nueva categoría denominada Desarrollo Comunitario, la cual entrará en vigor a partir de la próxima convocatoria del premio, en 2026.

Explicó que esta incorporación forma parte de los esfuerzos por reconocer a las entidades que contribuyen al bienestar de las comunidades y que han trascendido los límites de las categorías actuales. La decisión fue respaldada por la Junta de Directores, el jurado evaluador y, en especial, por José Mármol.

"Este galardón es un llamado a la acción para la sociedad civil y el sector privado; un recordatorio de que todos podemos y debemos aportar nuestras mejores ideas, recursos y energías en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles que impulsen el desarrollo económico, social y ambiental de nuestra nación", señaló.