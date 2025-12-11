Fallece monseñor Rafael Felipe, obispo emérito de Barahona

Muere monseñor Rafael Felipe Núñez, obispo emérito de la provincia Barahona, cuyo legado pastoral marcó a las comunidades del sur. ( FUENTE EXTERNA )

La Iglesia Católica comunicó este jueves el fallecimiento de monseñor Rafael Felipe Núñez, obispo emérito de la Diócesis de la provincia Barahona.

El religioso murió a los 87 años de edad, a las 11:44 de la noche de ayer miércoles, en la Arquidiócesis de la provincia Santiago de los Caballeros.

Desde hacía varios días monseñor presentaba quebrantos de salud que motivaron su hospitalización.

Monseñor Núñez es recordado en la Iglesia Católica por su extensa labor pastoral y por su servicio dedicado a las comunidades del sur del país, donde ejerció durante años como obispo de Barahona.

Oficios fúnebres

Para este jueves 11 de diciembre, el cuerpo de monseñor Felipe será expuesto desde las 9:00 de la mañana en el Seminario San Pío X, en Santiago.

A las 2:00 de la tarde se celebrará una Eucaristía en su honor y a las 3:30 p.m. está programado el traslado de los restos hacia la diócesis de Barahona.

El viernes 12 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, se realizará la misa exequial en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde posteriormente recibirá cristiana sepultura en la cripta del templo.