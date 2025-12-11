Unicef cumple 79 años y confirma su legado de salvar vidas con un emotivo testimonio

Anyoli Sanabria, representante interina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Mateo llegó al mundo antes de tiempo, frágil y diminuto, pesando apenas dos libras y media. Hoy, en sus primeros años de vida, sonríe, juega y aprende con la energía de cualquier niño que ha tenido acceso a cuidado, protección y oportunidades.

Su historia es una de las miles que reflejan el impacto del trabajo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que este año conmemora 79 años de su creación, reafirmando un legado que ha cambiado realidades en todo el mundo y, de manera decisiva, en la República Dominicana.

De acuerdo con la institución, desde su nacimiento, Mateo fue acompañado por programas impulsados por Unicef para garantizar la supervivencia y el desarrollo temprano.

Tras llegar prematuro, fue estabilizado gracias a la técnica Mamá Canguro, promovida y apoyada por la organización en el país, permitiendo que su madre lo sostuviera piel con piel para regular su temperatura, fortalecer su vínculo afectivo y mejorar sus signos vitales.

Su crecimiento continuó con la lactancia materna, otro de los pilares defendidos por Unicef para asegurar nutrición y salud en los primeros meses de vida.

Atención integral

Cuando su madre regresó al trabajo, Mateo ingresó a un centro de atención integral, donde encontró un entorno seguro para explorar, jugar y desarrollar habilidades fundamentales.

Su recorrido representa a miles de niños y niñas dominicanos cuyos derechos se fortalecen gracias a programas, políticas y alianzas que Unicef ha impulsado durante décadas, desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Y es precisamente en esta etapa, la adolescencia, cuando Mateo podrá acceder a iniciativas como Altavoz y U-Report, plataformas acompañadas por Unicef que permiten a los jóvenes expresar sus opiniones, aprender entre pares y aportar soluciones para los desafíos que enfrenta su generación.

Su voz formará parte de un movimiento que apuesta por la participación juvenil en espacios seguros, inclusivos y significativos.

"Unicef nació para proteger a los niños más vulnerables del mundo, y ese propósito sigue más vigente que nunca. En República Dominicana hemos sido parte de avances históricos y seguimos trabajando en la modernización del Sistema Nacional de Protección Infantil. Nuestro compromiso es que cada niño y niña crezca protegido, escuchado y con igualdad de oportunidades", afirmó a través de una nota de prensa, Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef en el país.

Un recorrido histórico

A lo largo de casi ocho décadas, Unicef ha acompañado al país en momentos decisivos para la construcción de políticas públicas, marcos legales y programas sociales.

Construcción de políticas y marcos legales

1952: Primer acuerdo formal con el Gobierno para programas de salud y nutrición infantil

1979: Respuesta al huracán David y creación de un programa integral para el desarrollo del Suroest

1991: Acompañamiento técnico en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño

1994: Aprobación del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94)

2003: Promulgación de la Ley 136-03 y creación del Sistema Nacional de Protección Infantil

2021: Aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, un logro histórico con fuerte incidencia de Unicef

Aportes que marcaron generaciones

Década de 1980: Expansión de programas de supervivencia infantil, educación, nutrición y participación comunitaria

1984: Extensión de iniciativas educativas al Cibao Oriental y Santo Domingo

1992–1996: Mayor impulso en salud, educación y protección para la niñez vulnerable

Década de 2000: Fortalecimiento de capacidades institucionales y avances en derechos de mujeres, niños y adolescente

2009: Apoyo a iniciativas de juventud y desarrollo humano

2019: Estrategias para garantizar derechos de niños y niñas en situación de migración

"Durante casi ocho décadas, Unicef ha acompañado al país mediante asistencia técnica, evidencia, formación de capacidades y apoyo a políticas sociales que cubren todo el ciclo de vida: desde la salud neonatal, la educación inclusiva y la protección integral, hasta la participación juvenil y la respuesta a emergencias", añadió Sanabria.

A sus 79 años, Unicef continúa impulsando soluciones basadas en evidencia y fortalecer alianzas nacionales para garantizar que cada niño y niña crezca con cuidados, protección, educación y oportunidades reales de desarrollo.

"Celebramos esta trayectoria reafirmando nuestro compromiso con la niñez dominicana. Cada historia, como la de Mateo, comienza con un primer abrazo y con la convicción de que todos los niños tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades", expresó la representante interina.