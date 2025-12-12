Cuarenta cadetes se gradúan de la academia de la Fuerza Aérea Dominicana

El presidente Luis Abinader (centro) encabeza el acto de graduación de los 40 cadetes de la XXIV Promoción "General de Brigada Piloto Renato Malagón Montesanto, FAD" acompañado de autoridades militares. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un total de 40 cadetes de la XXIV Promoción "General de Brigada Piloto Renato Malagón Montesanto, FAD" se graduaron este viernes, tras culminar su formación académica y militar en la Academia Aérea "General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda, FARD".

Los egresados obtuvieron el título de licenciados en Ciencias Aeronáuticas y fueron ascendidos al rango de segundo teniente.

Dentro de la promoción, los oficiales Rolfi Alexander Ramírez Ortiz y Javier Milla Ordóñez, de la Fuerza Aérea de Honduras, alcanzaron los índices académicos más altos.

La promoción está conformada por 34 hombres y seis mujeres. Además de los cadetes dominicanos, concluyeron sus estudios alumnos procedentes de Honduras y Nicaragua.

Otorgan insignias

El acto fue encabezado por el presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, y organizado por la Fuerza Aérea de la República Dominicana como parte del proceso de incorporación de nuevos oficiales a las filas de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-10210-pm-4d04a9e0.jpeg El presidente de la República toma el juramento de honor a los nuevos oficiales antes de entregarles los sables de mando. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-10202-pm-bf608f27.jpeg Cadetes de la XXIV Promoción durante el desfile de honor en la ceremonia de graduación. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-10207-pm-5fd11a77.jpeg El presidente Luis Abinader realiza la entrega oficial de los sables de mando a los nuevos oficiales de la Fuerza Aérea. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Durante la ceremonia, el presidente tomó el juramento de honor a los nuevos oficiales y realizó la entrega de los sables de mando.

Asimismo, otorgó las insignias correspondientes a las especialidades de Media Ala de Piloto Aviador a seis graduados, y de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves y Paracaidismo Militar a siete oficiales.

La actividad contó con la presencia del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa; del doctor Franklin Antonio García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); y del mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea, acompañado por su esposa, la señora María Henríquez de Suárez, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la FARD (AEOFARD).

Asimismo, participaron miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles y militares, agregados militares acreditados en la República Dominicana, así como integrantes del Estado Mayor Ampliado y Especial de la Fuerza Aérea.