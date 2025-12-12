Ejército gradúa 575 nuevos soldados de las promociones de conscriptos 2025

La entrega de diplomas se realizó por representación y fue encabezada por el mayor general Camino Pérez, quien otorgó un reconocimiento especial al raso Erick Emmanuel López Morón, en nombre de todos los graduados. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana celebró este viernes la graduación de 575 nuevos soldados de la Primera y Segunda Promoción de Conscriptos 2025 del Batallón Mayor General Fernando A. Sánchez, E.N.

De acuerdo con una nota de prensa, durante seis meses los conscriptos completaron el entrenamiento básico militar que los habilita para integrarse a las filas de la institución.

El acto inició con la solicitud de permiso formal, a cargo del coronel Pascual González Espiritusanto, director del centro de formación. La bendición estuvo a cargo del capellán castrense mayor Alexis Devers Reyes.

La entrega de diplomas se realizó por representación y fue encabezada por el mayor general Camino Pérez, quien otorgó un reconocimiento especial al raso Erick Emmanuel López Morón, en nombre de todos los graduados.

Posteriormente, el comandante general dirigió un mensaje de exhortación a los nuevos soldados, destacando el orgullo y el compromiso que implica portar el uniforme militar. "Es una carrera de sacrificios, pero también una de las mayores satisfacciones: el servicio a la patria", afirmó.

Camino Pérez también tomó el juramento militar, con el cual los nuevos soldados fueron ascendidos formalmente al rango de rasos del Ejército de la República Dominicana.

Graduación en San Isidro

La ceremonia estuvo encabezada por el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, acompañado por miembros del Estado Mayor Coordinador, en un acto realizado en la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, ubicada en San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

En la actividad estuvieron presentes el inspector general del Ejército, general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz; otros miembros del Estado Mayor Coordinador y Especial; oficiales superiores, subalternos y alistados, así como familiares e invitados especiales que acompañaron a los graduandos.