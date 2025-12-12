El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, exhortó a que el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph se conduzca con "empatía, sin venganza y con un compromiso absoluto con la verdad", al considerar que se trata de una tragedia que ha golpeado a la familia y a todos los involucrados.

El también exsenador de Santiago indicó que, antes que cualquier consideración legal, debe ponerse en el centro el dolor de la madre de la menor.

"Lo primero es verse con empatía con la madre. Yo creo que todo el mundo lo ha lamentado. Aquí hay dolor en todos los actores y esto debe manejarse buscando la verdad y la justicia, no con venganza", externó.

Insistió en que el caso no debe transformarse en un espectáculo ni interpretarse desde la confrontación, sino desde la humanidad.

Te puede interesar Conocerán medida de coerción a otras personas por la muerte de Stephora

"Hay que verlo con amor a una familia, a una madre que tiene que estar destruida. No es un espectáculo, no es una indirecta. Es algo que a cualquiera nos podría pasar y que nos rompería el alma para toda la vida", expresó.

Señaló que él mismo se ha sentido profundamente afectado por la muerte de la niña y sensibilizado con las demás personas que se vieron involucradas en el hecho, incluyendo profesoras que también, a su juicio, han sufrido emocionalmente.

Senasa

Por otro lado, Domínguez Brito se refirió al caso de corrupción que involucra a Senasa, calificándolo como "un crimen" no solo por ser uno de los mayores escándalos de sobornos en el país, sino por los posibles daños ocasionados a la salud de los asegurados.

"Es muy serio. Se está investigando si se hicieron procedimientos médicos indebidos, si dejaron de hacerse, si algunas personas murieron en estas operaciones. Que a alguien le haya costado la vida simplemente para que otro ganara dinero debe poner en alerta a toda la sociedad dominicana", advirtió.

Pidió al Ministerio Público que, una vez concluida la investigación sobre los sobornos, profundice en determinar el impacto real sobre los pacientes.

"Exhorto a que se investigue qué consecuencias tuvieron estas acciones indebidas en la salud de las personas", señaló.