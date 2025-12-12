Juramentan a nueva directiva del CDP en Haina

La nueva directiva también tomó posesión durante un acto encabezado por el presidente del gremio y el alcalde del municipio ( FUENTE EXTERNA )

La periodista Luanna Arias fue juramentada para su cuarto período consecutivo como secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), filial Haina, durante un acto encabezado por el presidente nacional del gremio, Luis Pérez, y el alcalde del municipio, Osvaldo Rodríguez.

En la ceremonia, el alcalde Rodríguez reafirmó su respaldo al ejercicio periodístico en la comunidad, garantizando que los comunicadores de Haina "siempre contarán con apoyo y plena libertad para realizar su labor sin ningún tipo de cortapisas".

A su vez, el presidente del CDP, Luis Pérez, destacó que su gestión continuará trabajando por la integración de los periodistas y la transformación del gremio para elevar la calidad profesional.

Tras ser juramentada, Arias valoró el crecimiento y la unidad de los periodistas del municipio y agradeció la confianza depositada nuevamente en su liderazgo.

"Me presento ante ustedes con el corazón lleno de gratitud, responsabilidad y compromiso. Es un honor que valoro profundamente haber sido seleccionada por cuarta ocasión consecutiva junto a la actual directiva", expresó, de acuerdo a un comunicado.

Nueva directiva

Durante el acto también quedó juramentada la nueva directiva local, integrada por Xiomara Méndez (Organización), Milady Serrano (Finanzas), Bienvenida Mendoza (Educación), Yanelquis Sánchez (Actas y Correspondencia), Carlis J. Germán (Relaciones Internacionales), María Hernández (Prensa y Comunicaciones) y los vocales Eugenio Sanó y Miguel Feliciano.

Arias agradeció el apoyo de instituciones que respaldaron la actividad, entre ellas el Ministerio de la Juventud, la Dirección General de Aduanas y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), además de líderes comunitarios y políticos.

El acto se realizó en el Salón de Eventos Ulloa, decorado con tonos dorado, verde y rojo, y fue conducido por Elizabeth Cuevas y Andrade Ortiz.