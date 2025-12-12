Sepultan en Barahona los restos de monseñor Rafael Felipe Núñez

Monseñor Piergiorgio Bertoldi, nuncio apostólico en el país, preside la misa exequial en honor a monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez en la Catedral Nuestra Señora del Rosario. ( FUENTE EXTERNA )

Con una Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en la República Dominicana, monseñor Piergiorgio Bertoldi, fueron sepultados este jueves, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, los restos de monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, obispo emérito de la provincia de Barahona.

La ceremonia fue concelebrada por obispos y sacerdotes de distintas diócesis del país.

Durante la homilía, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, destacó la vida pastoral del prelado, a quien definió como "un pastor santo, sencillo y cercano, formador incansable de sacerdotes, consagrados y laicos, y un misionero apasionado".

Monseñor Rafael Felipe falleció el pasado 10 de diciembre, a los 87 años.

Romero Cárdenas resaltó que monseñor Felipe "vivió entre la gente, como hermano en cada pueblo, en cada barrio, en cada comunidad que visitaba.

Su presencia entre los más pobres, su afecto por los últimos, su predilección por los que la sociedad olvida fueron signos visibles de su espiritualidad", cualidades que, afirmó, marcaron su ministerio sacerdotal y episcopal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-32001-pm-3a24832b.jpeg

Tres días de duelo en Barahona

En reconocimiento a su legado, el Ayuntamiento de Barahona y su Consejo de Regidores emitieron un decreto que declaró tres días de duelo municipal, del 11 al 13 de diciembre, y dispuso izar la bandera municipal a media asta en todas las instituciones públicas.

La misa exequial reunió a cientos de fieles, familiares, autoridades civiles y militares, así como representantes de la vida consagrada, quienes despidieron al obispo emérito en un ambiente de profunda solemnidad y gratitud por su vida de servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-32003-pm-63d982ee.jpeg

Monseñor Rafael Felipe

Monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez nació el 12 de septiembre de 1938. El 25 de marzo de 1965 fue ordenado presbítero. Fue designado segundo obispo de Barahona por el papa san Juan Pablo II el 7 de diciembre de 1999.

Recibió la consagración episcopal el 22 de enero de 2000, iniciando un ministerio marcado por la cercanía a los pobres, la promoción de las vocaciones, la atención a los sacerdotes, el impulso a la evangelización y la defensa de la dignidad humana.

En el año 2015 pasó a ser obispo emérito. En 2016, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de San Pedro de Macorís, función que desempeñó hasta 2017.