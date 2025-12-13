Apresan a un canadiense acusado de microtráfico durante operativos realizados en Las Terrenas

Parte del material ocupoado durante el operativo en Las Terrenas. ( INSTAGRAM DNCD )

Durante varias intervenciones realizadas en el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre de nacionalidad canadiense con cientos de gramos de distintos estupefacientes.

El arrestado fue identificado como Martin Marleau, quien será entregado a la jurisdicción correspondiente para ser sometido a la justicia en las próximas horas.

De acuerdo con una nota de prensa, los equipos operativos, coordinados por fiscales de esa demarcación, ejecutaron dos allanamientos en un local tipo garaje y una residencia ubicada en la calle 27 de febrero de ese municipio, donde incautaron 608 gramos de presunta cocaína, 502 de marihuana y una porción de una sustancia desconocida, con un peso de 4.1 gramos.

Se ocuparon también:

100 cigarrillos electrónicos, llenos de un líquido presumiblemente marihuana

300 cartuchos

200 boquillas

Dos baterías para vapers

63 latas llenas de un fluido desconocido

Dos trituradoras

Cnco balanzas

Un chaleco antibalas

Investigación y seguimiento del caso

Asimismo, se incautó un arma de fuego con cinco cápsulas, diez cartuchos calibre 12, una selladora, una jeepeta, una motocicleta, una laptop, una caja de papel, cuatro celulares, dinero en pesos y dólares, entre otras evidencias.

Asimismo, el documento destaca que el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso para determinar si hay otros implicados en esta red de microtráfico para apresarlos y someterlos a la justicia.

Leer más Verón y Las Terrenas, dos comunidades que pueden ser ejemplo de ordenamiento territorial