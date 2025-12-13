Denuncian incumplimiento de decreto que otorga pensiones especiales a varios exempleados de la ETED

Fachada de las oficinas de la ETED, cuyos excolaboladores exigen el pago actualizado de sus pensiones. ( FUENTE EXTERNA )

Varios exempleados de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) denunciaron que, a más de seis meses de haberse emitido un decreto presidencial que les otorga pensiones especiales, no han recibido los pagos conforme a los montos aprobados, situación que les ha generado serias dificultades económicas y de salud.

Durante una visita a Diario Libre, los señores William Jiménez, Antonio Burgos y Francisco Ignacio Infante aseguraron que, a pesar de que el decreto 250-25 del 16 de mayo de 2025 otorga pensiones especiales a 33 servidores de dicha empresa, al menos siete de ellos no han recibido los pagos con los montos que establece el documento.

Los nuevos beneficios incluyen pensiones que van desde 33,997.87 pesos hasta 175,000 pesos, dependiendo el cargo y los años de servicio que ostentaba el colaborador.

De acuerdo con un párrafo anexado al Artículo 4 del decreto, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones tiene un plazo no mayor de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, a partir de la fecha que el interesado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados.

Reacciones y testimonios de los afectados

Infante, quien laboró durante 29 años en el área administrativa de la ETED y fungió como vocero de los afectados, narró que, tanto él como sus compañeros, han reclamado en diferentes instancias, pasando por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), hasta llegar a la Superintendencia de Pensiones (Sipen), donde les solicitaron un plazo de tres meses para evaluar la situación, tiempo que asegura ya se agotó el pasado 25 de noviembre.

"Queremos hacer un llamado al presidente Luis Abinader y al superintendente de pensiones, Francisco Torres, la condición de nosotros no es de muchachos, todos tenemos un padecimiento de salud", enfatizó Infante.

En su caso, detalló que padece cáncer de próstata y tan solo un medicamento de los recetados cuesta 140 mil pesos, una caja que le dura 28 días.





"Vivo haciendo malabares, porque también tengo que hacerme muchos estudios", agregó.

De acuerdo con información suministrada, la pensión actual que está recibiendo es de 35,000 pesos y el monto aprobado en el decreto 250-25 fue de 75,827.83.

Otro ejemplo es el caso del señor William Jiménez, antiguo encargado del departamento de transmisión sur-central, quien, al 1 de diciembre de 2025, continúa recibiendo una pensión por 23,954.39 pesos cuando el monto aprobado por el mandatario fue de 77,332.62 pesos.

En cuanto a la pensión de Antonio Burgos, el antiguo supervisor de subestaciones eléctricas recibe un pago mensual de 21,000 pesos en lugar de los 50,150.79 dispuestos por el presidente Abinader.