Miembros del Ejército detienen en Montecristi a un minibús con cargamento ilegal de carbón vegetal

Imagel del cargamento de carbón ilegal que era trasladado en Monte Cristi. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron un minibús que transportaba 25 sacos de carbón vegetal sin la documentación requerida, en un hecho registrado en Montecristi.

De acuerdo con un comunicado de prensa, una patrulla del organismo castrense, asignada al Destacamento Hatillo Palma, interceptó un minibús Toyota, color gris que intentó evadir el puesto militar.

El vehículo era conducido por Waldy Rodríguez, quien no portaba cédula de identidad.

Durante la inspección vehicular, los soldados encontraron los sacos de carbón vegetal, mercancía que era transportada sin los permisos legales correspondientes.

Acciones oficiales tras la incautación del carbón vegetal

Tanto el conductor, como el vehículo y la mercancía decomisada fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, donde posteriormente fueron entregados bajo certificación al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), para los fines legales correspondientes.

La detención del minibús se realizó como parte de los operativos permanentes de interdicción y control en la zona fronteriza.



