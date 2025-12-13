×
Eddy Olivares
Eddy Olivares

Ministro Eddy Olivares resalta la importancia del ejercicio y la conexión con la naturaleza

Sostuvo que la naturaleza "es la esencia de la vida"

    Expandir imagen
    Ministro Eddy Olivares resalta la importancia del ejercicio y la conexión con la naturaleza
    El ministro de Trabajo, Eddy Olivares (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó la importancia del ejercicio físico y la conexión con la naturaleza en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que reflexiona sobre el valor de la actividad física y el cuidado del entorno natural.

    En el audiovisual, Olivares explicó que había corrido 13 kilómetros y subrayó que ejercitarse es "sumamente importante", al tiempo que enfatizó la necesidad de compartir con la naturaleza y ser parte de ella.

    "Esa es la esencia de la vida, la naturaleza, nuestras plantas, y hay que alimentarla también", expresó el funcionario mientras rociaba plantas y flores. 

    RELACIONADAS

    "Las plantas forman parte de la vida"

    • Durante el video, el ministro señaló que las plantas forman parte de la vida de las personas y resaltó la importancia de cuidarlas. "Aquí estamos alimentando la planta, compartiendo con ella; ellas son parte de nuestra vida", manifestó.
