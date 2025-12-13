Abinader destaca rol de la Armada en la lucha contra el narcotráfico durante almuerzo navideño

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un almuerzo navideño con miembros de la Armada de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado un almuerzo navideño con miembros de la Armada de la República Dominicana, ocasión en la que resaltó el papel fundamental que desempeñan los cuerpos castrenses en la lucha contra el narcotráfico y en la defensa de la soberanía nacional.

La actividad se llevó a cabo en el Club de Afiliados de Sans Souci, como parte de la agenda institucional del mandatario con motivo de las festividades de fin de año.

Durante el encuentro, el jefe de Estado compartió con oficiales y alistados un almuerzo compuesto por platos típicos de la temporada navideña dominicana.

En sus palabras, Abinader expresó su agradecimiento, en nombre del Gobierno y del pueblo dominicano, por la dedicación y el compromiso demostrados por los miembros de la Armada.

Destacó que una parte significativa de los logros alcanzados en materia de incautaciones de drogas es resultado del trabajo realizado por esta institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/abinader-almuerzo-2-6d2a9c50.jpeg Luis Abinader durante almuerzo navideño con miembros de la Armada de República Dominicana. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Quiero agradecerles su dedicación, su defensa y su trabajo... Cuando enseñamos la cantidad de incautaciones de narcotráfico, se debe en gran parte al trabajo realizado por la Armada, defendiendo la calidad de vida de la gente, defendiendo nuestra patria de todas esas acciones delictivas", expresó Abinader.

El encuentro contó con la presencia del vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada de la República Dominicana; su esposa, María Margarita Rodríguez, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Armada (Adeoard); y el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/abinader-almuerzo-3-6377ed69.jpeg El presidnete Luis Abinader recibe el porta quepis entregado por la Armada. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Obsequio especial

Como parte de la actividad, las autoridades obsequiaron al presidente un porta quepis con su rostro confeccionado y tallado por la industria naval dominicana.

El presidente Abinader continuó su agenda navideña con un encuentro similar junto a miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, celebrado en la Base Aérea de San Isidro.

En su mensaje a los soldados de la Fuerza Aérea, el mandatario refirió que los almuerzos se convirtieron en una tradición para recordarles el orgullo que siente su gobierno por el trabajo realizado en defensa de la patria.

"Gracias, gracias por su trabajo; por toda la protección al país desde la frontera, y su acción contra los actos delictivos".

El comandante de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez, reiteró su agradecimiento al mandatario, "quien ha dado muestra en su mandato de su solidaridad con la institución en lo referente a su desarrollo profesional y en el equipamiento".

