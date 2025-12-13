Migración cerrará atención al público a las 2:30 p. m. este lunes por jornada interna

La Dirección General de Migración (DGM) informó que este lunes 15 de diciembre su horario de atención al público será hasta las 2:30 de la tarde. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que este lunes 15 de diciembre su horario de atención al público será hasta las 2:30 de la tarde, debido a la realización de una jornada interna de integración institucional.

Mediante un comunicado dirigido a los usuarios, la entidad precisó que la medida aplicará únicamente para las áreas administrativas y de atención al público.

Aclaró que las áreas operativas (incluidos aeropuertos, puertos y puestos fronterizos) mantendrán su horario habitual y continuarán ofreciendo servicios con normalidad.

Citas programadas

La DGM también ofreció orientación a las personas que tengan citas programadas para ese día.

Indicó que quienes tengan turnos pautados después de las 2:30 de la tarde podrán presentarse a partir del martes 16 de diciembre o en cualquier otro día de la semana, sin que esto represente inconvenientes en sus trámites.

La institución exhortó a los usuarios a tomar en cuenta esta información para evitar contratiempos y agradeció la comprensión ante el ajuste temporal del horario.

