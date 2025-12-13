RD participa en conferencia de Generación de Fuerzas para Haití

Más de 20 países presentaron compromisos concretos de personal, equipamiento y recursos financieros para esta misión internacional ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana participó en la conferencia convocada por Estados Unidos y Canadá para recibir los compromisos de los países dispuestos a aportar efectivos militares y policiales a la Fuerza de Represión de Bandas (FRB/GSF) en Haití, creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante resolución el pasado 30 de septiembre.

Un comunicado de la Cancillería dominicana detalla que países de África, Asia, América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa invitados al evento, presentaron compromisos concretos de: personal, equipamiento y recursos financieros para esta nueva misión.

"La Conferencia reunió a representantes de alto nivel de más de veinte países de todas las regiones del mundo, evidenciando un apoyo internacional voluntario sin precedentes con el objetivo de contribuir a la estabilización de Haití", detalla.

Además estuvieron presentes Steve McOwen, jefe del Servicio de Planificación Operacional, Departamento de Apoyo Operacional de la ONU; Carlos Ruiz Massieu, representante especial y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití; y Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití.

Delegación dominicana y apoyo médico

La delegación dominicana estuvo encabezada por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente del país ante las Naciones Unidas, e integrada además por el general de brigada piloto Mao Enua Gómez Vásquez, encargado de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinador nacional para la FRB/GSF.

En el marco de la reunión, la República Dominicana reiteró su compromiso de continuar brindando apoyo médico y facilidades para evacuaciones médicas (MEDEVAC) hacia territorio dominicano.

Asimismo, durante la presentación sobre las funciones de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, funcionarios de alto nivel del Departamento de Apoyo Operacional de la ONU reconocieron públicamente la contribución de la República Dominicana para el establecimiento de esta oficina.

También las facilidades ofrecidas para la instalación de la Oficina de Operaciones y Manejo de Recursos de la ONU en territorio dominicano.

Leer más La OEA espera que la fuerza antipandillas para Haití comience su despliegue en enero