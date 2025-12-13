RD reafirma su papel clave en la fuerza internacional para contener la violencia en Haití

Más de 20 países presentaron compromisos concretos de personal, equipamiento y recursos financieros para esta misión internacional ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana volvió a colocarse en el centro de los esfuerzos internacionales para frenar el colapso de seguridad en Haití, al participar en la Conferencia Internacional de Generación de Fuerzas convocada por Estados Unidos y Canadá para consolidar los aportes militares, policiales y financieros destinados a la Fuerza de Represión de Bandas (FRB/GSF), creada por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2793, del 30 de septiembre.

El encuentro, celebrado en Nueva York, reunió a delegaciones de más de veinte países de África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe y América del Norte, que presentaron compromisos concretos de personal, equipamiento y recursos para una misión que busca enfrentar a las bandas armadas que mantienen bajo asedio amplias zonas del territorio haitiano.

Los compromisos anunciados permitirán conformar una fuerza de hasta 5,500 efectivos, con el mandato específico de neutralizar, disuadir y suprimir a los grupos criminales, catalogados como organizaciones terroristas tanto por Estados Unidos como por la República Dominicana.

La conferencia contó con la participación de altos funcionarios del sistema de Naciones Unidas, entre ellos Steve McOwen, jefe del Servicio de Planificación Operacional del Departamento de Apoyo Operacional; Carlos Ruiz Massieu, representante especial y jefe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití; y Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Bandas.

Delegación dominicana

La delegación dominicana estuvo encabezada por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente ante la ONU, y el general de brigada piloto Mao Enua Gómez Vásquez, encargado de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinador nacional para la FRB/GSF.

Durante la reunión, el país reiteró su disposición de continuar brindando apoyo médico y facilidades para evacuaciones sanitarias (MEDEVAC) hacia territorio dominicano, un respaldo logístico que fue reconocido públicamente por funcionarios de la ONU, junto con las facilidades ofrecidas para el establecimiento en República Dominicana de la Oficina de Operaciones y Manejo de Recursos del organismo internacional.

Con esta participación, República Dominicana consolida su rol como actor estratégico regional en la respuesta multilateral a la crisis haitiana, combinando cooperación humanitaria, respaldo logístico y compromiso político frente a una amenaza que trasciende las fronteras de la isla.

