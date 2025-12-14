AILA explica incidente operativo tras llegada de vuelo desde Miami

Imagen del archivo del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( FUENTE EXTERNA )

La administración del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) ofreció una explicación oficial sobre un incidente operativo ocurrido la noche del lunes 8 de diciembre, tras la llegada del vuelo American Airlines AA2145 procedente de Miami, en el que se registró una breve espera antes del acople al puente de embarque.

De acuerdo con los registros revisados, la aeronave aterrizó a las 11:46 p.m., cuatro minutos antes de lo previsto, llegó a su posición a las 11:50 p.m. y el personal de tierra se presentó a las 11:55 p.m., acoplándose el puente un minuto después.

La empresa explicó en una carta enviada a la dirección de Diario Libre que la espera estuvo asociada a un retraso superior a tres horas de un vuelo previo que mantenía ocupado al equipo asignado en plataforma, una situación que forma parte de la dinámica operativa de aeropuertos internacionales de alta actividad.

La administración aeroportuaria indicó que se trató de un evento puntual, que no constituye una falla estructural en la gestión, y señaló que continúa trabajando en el fortalecimiento de sus procesos para reducir este tipo de incidencias.

La misiva firmada por Luis José López Mena, director de Comunicación Corporativa, hace referencia a una mención publicada en la columna El Espía del 10 de diciembre de 2025.

En la comunicación, la institución reiteró su respeto por la labor informativa del periódico y consideró oportuno ofrecer una versión precisa de los hechos, además de invitar al equipo editorial a conocer de primera mano las operaciones y mejoras en la terminal aérea.