Apresan mujer que "cedió" yipeta del tiroteo en Villa Duarte que dejó dos muertos; hay tres prófugos

Calle del tiroteo en Villa Duarte del pasado 11 de este mes que dejó un niño y una mujer muerta. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este domingo que apresó a una mujer y e identificó tres presuntos delincuentes vinculados a la balacera ocurrida en el sector Simónico, de Villa Duarte, que dejó como saldo la muerte de un niño de 10 años y de una mujer de 63, además de otra persona herida.

La detenida fue identificada como Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, arrestada mediante orden judicial por su presunta vinculación con el hecho. Según las autoridades, la mujer habría cedido la yipeta Kia Sorento, negra, utilizada por los atacantes para desplazarse antes y después del tiroteo.

En tanto, la Policía señaló como prófugos y presuntos responsables directos del ataque a Jorge Alberto Ozuna Marte, alias "Gungún"; Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby"; y Albert Ricardo Peña Féliz, alias "La Pipa", quienes son activamente buscados.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la noche del 11 de diciembre, cuando los agresores descendieron del vehículo y realizaron múltiples disparos. En el ataque falleció el niño Josué Rodne, de 10 años, mientras que María Mercedes Arias Amador, de 63, murió posteriormente a causa de las heridas. Marie Benítez Rodne, de 47 años, resultó herida de bala.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.

Prófugos peligrosos y armados

La Policía Nacional exhortó a los prófugos antes citados, quienes andan fuertemente armados, entregarse por la vía que consideren pertinentes para que respondan por los hechos que se les imputan.

Fotografías de apresada y prófugos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/caso-villa-duarte-0af7aee2.jpg (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/caso-villa-duarte2-cd9be6ad.jpg Albert Ricardo Peña Féliz (a) "La Pipa".Gabriel Pérez Gómez (a) "Gaby (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/caso-villa-duarte-3-a14cb5a6.jpg Jorge Alberto Ozuna Marte (a) "Gungún". (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/caso-villa-duarte-4-d21a5a83.jpg Albert Ricardo Peña Féliz (a) "La Pipa" (FUENTE EXTERNA)