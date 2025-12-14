×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
tiroteo Villa Duarte
tiroteo Villa Duarte

Apresan mujer que "cedió" yipeta del tiroteo en Villa Duarte que dejó dos muertos; hay tres prófugos

La Policía dice que Jorge Alberto Ozuna Marte, alias "Gungún"; Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby"; y Albert Ricardo Peña Féliz, alias "La Pipa" están armados y son altamente peligrosos

Ileana Hanoy de los Santos Balbuena "cedió" la yipeta en que se desplazaban los atacantes

    Expandir imagen
    Apresan mujer que cedió yipeta del tiroteo en Villa Duarte que dejó dos muertos; hay tres prófugos
    Calle del tiroteo en Villa Duarte del pasado 11 de este mes que dejó un niño y una mujer muerta. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Policía Nacional informó este domingo que apresó a una mujer y e identificó tres presuntos delincuentes vinculados a la balacera ocurrida en el sector Simónico, de Villa Duarte, que dejó como saldo la muerte de un niño de 10 años y de una mujer de 63, además de otra persona herida.

    La detenida fue identificada como Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, arrestada mediante orden judicial por su presunta vinculación con el hecho. Según las autoridades, la mujer habría cedido la yipeta Kia Sorento, negra, utilizada por los atacantes para desplazarse antes y después del tiroteo.

    En tanto, la Policía señaló como prófugos y presuntos responsables directos del ataque a Jorge Alberto Ozuna Marte, alias "Gungún"; Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby"; y Albert Ricardo Peña Féliz, alias "La Pipa", quienes son activamente buscados.

    De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la noche del 11 de diciembre, cuando los agresores descendieron del vehículo y realizaron múltiples disparos. En el ataque falleció el niño Josué Rodne, de 10 años, mientras que María Mercedes Arias Amador, de 63, murió posteriormente a causa de las heridas. Marie Benítez Rodne, de 47 años, resultó herida de bala.

    RELACIONADAS

    La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.

    Prófugos peligrosos y armados

    La Policía Nacional exhortó a los prófugos antes citados, quienes andan fuertemente armados, entregarse por la vía que consideren pertinentes para que respondan por los hechos que se les imputan.

    La Policía Nacional reiteró que continúa profundizando las investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, y exhortó a los implicados que permanecen prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, para responder ante la justicia.

    Fotografías de apresada y prófugos

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Albert Ricardo Peña Féliz (a) "La Pipa".Gabriel Pérez Gómez (a) "Gaby (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía
    Jorge Alberto Ozuna Marte (a) "Gungún". (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía
    Albert Ricardo Peña Féliz (a) "La Pipa" (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.