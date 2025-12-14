Banreservas lidera Ranking de Inclusión Financiera 2025, según la Superintendencia de Bancos

El Banco de Reservas encabezó el Ranking de Inclusión Financiera 2025 con una puntuación de 89.4, de acuerdo con un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB), que evaluó el impacto de las acciones orientadas a promover el acceso a los servicios financieros en el país.

El informe, titulado "Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025", analizó las iniciativas desarrolladas por las instituciones financieras dominicanas para facilitar la inclusión de segmentos vulnerables, así como los desafíos existentes en materia de acceso, educación financiera y sostenibilidad, con el objetivo de proponer soluciones que fortalezcan un entorno más equitativo.

En un comunicado de la institución, su presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, valoró este reconocimiento como una reafirmación del compromiso de la institución con la inclusión y la sostenibilidad dentro del sistema financiero nacional.

Aguilera sostuvo que Banreservas continuará implementando programas que permitan el acceso directo de los dominicanos a todos los productos financieros que ofrece la entidad, además de generar nuevas oportunidades para emprendedores y para las pequeñas y medianas empresas.

"Este resultado refleja el compromiso continuo de nuestra institución con la inclusión, la educación financiera, la equidad y el acceso a oportunidades para todos los dominicanos sin importar en qué punto del país se encuentren", expresó.

Banreservas informó que, a través de sus iniciativas de educación e inclusión financiera, ha impactado a más de un millón de dominicanos, facilitando miles de productos financieros, entre ellos cuentas de ahorro infantiles inclusivas, tarjetas de crédito, además de charlas, capacitaciones y el uso de la plataforma MIO Banreservas para soluciones de pago desde dispositivos móviles.

La entidad también ha realizado jornadas de bancarización en sectores vulnerables del Distrito Nacional como Capotillo, Villa Juana, Sabana Perdida, San Carlos, Ensanche La Fe y Domingo Savio, así como en provincias como Santiago, San Cristóbal, La Altagracia, Hato Mayor y San Juan, donde miles de personas abrieron cuentas de ahorro mediante opciones inclusivas y digitales como Cuenta Digital Banreservas, MIO Banreservas y cuentas de ahorro inclusivas.