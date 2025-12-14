ProCompetencia investiga a tres empresas por presunta colusión en compras del Inabie

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) abrió una nueva investigación de oficio contra tres agentes económicos por presuntas prácticas anticompetitivas en un proceso de compras públicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), elevando a cinco los procesos iniciados en lo que va de 2025.

La investigación involucra a las empresas Indermerica, S.R.L. , Paulino Moreta Cocina Industrial, S.R.L. , y a Andreína Ortiz Paulino , por una supuesta coordinación de ofertas en una licitación del Programa de Alimentación Escolar, lo que podría constituir colusión, una infracción grave a la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08, indica una nota de prensa.

De acuerdo con la resolución RII-DE-AAC-005-2025 , la Dirección Ejecutiva de ProCompetencia identificó indicios razonables que apuntan a una posible actuación coordinada entre los oferentes. Entre los elementos señalados figuran vínculos societarios, el uso de los mismos números telefónicos en registros mercantiles y notariales, así como la obtención de documentos clave —como referencias bancarias— con numeración consecutiva y en fechas coincidentes.

El órgano regulador también detectó similitudes en la redacción, ortografía y formato de los documentos presentados, incluyendo el uso del mismo tipo de letra para los montos ofertados, además de la contratación de una misma empresa fumigadora con idénticos programas de control de plagas.

Irregularidades

Según ProCompetencia, estos elementos, evaluados de manera conjunta, "configuran un esquema de conducta sistemático" que sugiere que los agentes económicos no habrían actuado como competidores independientes en el proceso identificado como Inabie-CCC-LPN-2023-0049 .

La entidad aclaró que el inicio de la investigación no implica un prejuzgamiento, sino que abre la fase investigativa para verificar los hechos y garantizar el derecho de defensa de los involucrados, quienes se presumen inocentes hasta que exista una decisión firme.

Con este nuevo expediente, suman 16 los agentes económicos investigados en los cinco procesos iniciados por ProCompetencia durante este año, en el marco de su política de fortalecimiento de la libre competencia y la transparencia en las contrataciones públicas.