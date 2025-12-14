×
Defensa Civil capacita voluntarios en primeros auxilios por operativo navideño en Santiago

La jornada inició el sábado y continúa este domingo con miras a garantizar la asistencia a emergencias en Nochebuena y Año Nuevo

    Defensa Civil capacita voluntarios en primeros auxilios por operativo navideño en Santiago
    Voluntarios de la Defensa Civil Dominicana en Santiago reciben instrucción en reanimación cardiopulmonar (RCP) durante la jornada de capacitación en primeros auxilios por operativo navideño en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    La Defensa Civil Dominicana en Santiago continúo este domingo la capacitación en primeros auxilios dirigida a voluntarios, como parte de los preparativos del Operativo Navidad 2025, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente durante el asueto de Nochebuena y fin de año.

    La jornada formativa inició ayer sábado y se desarrolla durante este domingo, con la participación de 129 personas que reciben entrenamiento especializado para actuar ante situaciones de emergencia que puedan presentarse durante las festividades navideñas en la provincia.

    Entrenamiento prehospitalario y de rescate

    • Las capacitaciones son impartidas por el Departamento Prehospitalario, en coordinación con las brigadas de Rescate y Acción Rápida, como parte del programa de adiestramiento diseñado para reforzar la prevención y la atención inmediata en escenarios de riesgo.
     
    Voluntarios practican el traslado de pacientes en camilla. (FUENTE EXTERNA)

    Las jornadas se realizan a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas del personal voluntario y asegurar una actuación oportuna ante cualquier eventualidad durante el período navideño.

    La Defensa Civil reiteró su compromiso de continuar capacitando a su personal y exhortó a las personas interesadas a integrarse a estos cursos, los cuales contribuyen a la protección de vidas y bienes durante la temporada navideña.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.