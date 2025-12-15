Migración detiene casi 2,000 extranjeros irregulares y deporta más de 2,600 el fin de semana

Agentes de la Policía Nacional durante el operativo migratorio del fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM), en conjunto con instituciones militares y policiales, ejecutó durante el fin de semana una jornada de interdicción a nivel nacional que culminó con la detención de 1,979 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 2,611 personas.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones directas realizadas por agentes de la DGM permitieron detener a 1,471 extranjeros, concentrándose los operativos en zonas de alta presencia migratoria y áreas fronterizas.

Las detenciones

La mayor cantidad de detenciones se registró en la provincia Santo Domingo, con 355 personas detenidas.

141 Dajabón

132 Puerto Plata

128 Jimaní, Independencia

124 San Juan de la Maguana

103 Elías Piña

92 Barahona

77 Pedernales

75 La Vega

67 MonteCristi (67)

58 Mao/Santiago Rodríguez

53 Región Este

45 Santiago de los Caballeros

21 Azua

Sectores intervenidos

En el Gran Santo Domingo, los operativos se desarrollaron en sectores como la 42 de Capotillo, La Zurza, el mercado de la Duarte, Villa Mella, Villa Duarte, Herrera, Los Girasoles, El Almirante, María Auxiliadora y Sabana Perdida. Mientras que en la región Este se realizaron acciones en La Altagracia, Verón y Cabeza de Toro.

Asimismo, en Barahona se intervinieron sectores como Palmarito, Casandra, Camboya, Los Guandules, Neiba, Poster Río, Clavellinas y Villa Jaragua, y en Puerto Plata, comunidades como San Felipe, Los Cocos, Mono Mojao, Los Platanitos, Cristo Rey, en el municipio El Mamey, Los Hidalgos, La Cumbre, Los Arroyos y Monte Adentro.

La DGM explicó que el total de 1,979 detenidos fue posible gracias al apoyo del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), instituciones que entregaron extranjeros en condición irregular para su debido procesamiento.