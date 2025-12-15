Ejército rescata menor dominicano que era traficado con haitianos en Valverde

El Ejército en uno de los operativos contra haitianos indocumentados. ( FUENTE EXTERNA )

Un menor de edad de nacionalidad dominicana fue rescatado por el Ejército de República Dominicana (ERD) durante un operativo contra el tráfico irregular de nacionales haitianos, realizado en el distrito municipal de Ámina, provincia Valverde, informó este lunes la entidad.

El rescate se produjo -de acuerdo a una nota de prensa- cuando una patrulla militar interceptó una yipeta utilizada para el transporte ilegal de personas.

"Al notar la presencia de los soldados, el conductor del vehículo huyó del lugar, dejando abandonado en su interior al menor dominicano, junto a varios extranjeros en condición migratoria irregular", indicó.

Agregó que en ese vehículo fueron encontrados ocho nacionales haitianos indocumentados, entre ellos hombres, mujeres y un menor de edad. De manera simultánea, en otra intervención en la misma zona, el ERD detuvo una segunda yipeta, cuyo conductor también escapó, dejando a bordo 20 nacionales haitianos sin documentos.

En total, las autoridades militares retuvieron 28 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, así como los dos vehículos empleados para el tráfico de personas.

El menor dominicano fue puesto bajo custodia de las autoridades competentes para su protección, mientras que los extranjeros indocumentados y los vehículos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se agotarán los procedimientos legales correspondientes.