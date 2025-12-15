×
Reforma policial
Reforma policial

Faride dice nueva Ley Orgánica sienta las bases para una Policía más profesional y confiable

La iniciativa incluye nuevo sistema de pensiones y seguridad social para los agentes

    Expandir imagen
    Faride dice nueva Ley Orgánica sienta las bases para una Policía más profesional y confiable
    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful. (DIARIO LIBRE)

    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, depositado recientemente ante el Congreso, está diseñado para dignificar la carrera policial y garantizar un desempeño institucional más transparente y eficiente.

    "Esta ley no solo viene a dignificar el rol del agente policial, sino que refuerza el concepto de meritocracia dentro de la estructura de la Policía Nacional", expresó tras la reunión de seguridad ciudadana encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. 

    Nuevo sistema

    Entre los principales avances que introduce la iniciativa, Raful resaltó que el proyecto establece, por primera vez, parámetros claros para el uso proporcional de la fuerza, incorporados directamente en la ley como parte de los cambios estructurales que impulsa la reforma.

    Asimismo, señaló que la propuesta contempla un nuevo sistema de pensión y seguridad social para los agentes policiales, con el objetivo de garantizar protección y estabilidad una vez concluyan su servicio activo. Además de incluir mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño policial, así como otras herramientas dirigidas a fortalecer la institucionalidad.

    Cumplir la ley

    Indicó que las autoridades tienen la responsabilidad de velar porque las actuaciones policiales se realicen conforme a las normas vigentes, pero enfatizó que los ciudadanos deben cumplir la ley, especialmente en lo relativo al tránsito.

    En ello, puntualizó en la obligatoriedad del uso del casco protector, la documentación correspondiente y la posibilidad de inspecciones preventivas por parte de los agentes del orden.

    En cuanto a la iniciativa, explicó que la normativa ha sido elaborada por una comisión designada por el presidente de la República, en el marco para la Reforma Policial, con la participación del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional, a fin de asegurar la viabilidad y coherencia de las medidas incorporadas.

    Además, de la participación de diferentes sectores del Gobierno y presentada a partidos de oposición, con el objetivo de lograr consenso político y asegurar que la reforma tenga alcance nacional.

    Con el depósito del proyecto en el Congreso, la reforma policial entra ahora en su etapa legislativa, que definirá los lineamientos del futuro de la entidad.

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.