Yipeta usada en balacera de Villa Duarte fue localizada calcinada en Guerra

La yipeta utilizada por los hombres que protagonizaron la balacera en el sector Simonico, de Villa Duarte, Santo Domingo Este, fue encontrada calcinada en el municipio San Antonio de Guerra. El hecho dejó dos personas muertas, un niño de 10 años y una mujer de 68.

El vehículo, Kia Sorento color negro, se localizó tras seguimiento de las autoridades obtenidas durante el proceso investigativo.

En el marco de las indagatorias, una mujer fue apresada y tres hombres fueron identificados como presuntos responsables del ataque armado, que dejó dos personas fallecidas y otras heridas.

La detenida fue identificada como Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, señalada como la persona que habría facilitado el vehículo utilizado por los atacantes para desplazarse antes y después del hecho.

Te puede interesar Apresan mujer que "cedió" yipeta del tiroteo en Villa Duarte que dejó dos muertos; hay tres prófugos

Buscan

Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Jorge Alberto Ozuna Marte, alias "Gungún"; Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby"; y Albert Ricardo Peña Féliz, alias "La Pipa", a quienes se les atribuye participación directa en la balacera.