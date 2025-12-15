×
Yipeta usada en balacera de Villa Duarte fue localizada calcinada en Guerra

Policía Nacional activa búsqueda de tres hombres culpados del tiroteo que dejó dos muertos

    Expandir imagen
    Yipeta usada en balacera de Villa Duarte fue localizada calcinada en Guerra
    Vehículo calcinado tras balacera en Villa Duarte. (FUENTE EXTERNA)

    La yipeta utilizada por los hombres que protagonizaron la balacera en el sector Simonico, de Villa Duarte, Santo Domingo Este, fue encontrada calcinada en el municipio San Antonio de Guerra. El hecho dejó dos personas muertas, un niño de 10 años y una mujer de 68.

    El vehículo, Kia Sorento color negro, se localizó tras seguimiento de las autoridades obtenidas durante el proceso investigativo.

    En el marco de las indagatorias, una mujer fue apresada y tres hombres fueron identificados como presuntos responsables del ataque armado, que dejó dos personas fallecidas y otras heridas.

    La detenida fue identificada como Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, señalada como la persona que habría facilitado el vehículo utilizado por los atacantes para desplazarse antes y después del hecho.

    Buscan

    Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Jorge Alberto Ozuna Marte, alias "Gungún"; Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby"; y Albert Ricardo Peña Féliz, alias "La Pipa", a quienes se les atribuye participación directa en la balacera.

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.