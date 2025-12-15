Residentes en edificio afectado por explosión en Villa Marina regresan por sus pertenencias

La torre Intempo, en el sector Villa Marina, donde una explosió la semana pasada dejó cinco heridos. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

A cinco días de la explosión registrada en la torre Intempo, en el sector Villa Marina del Distrito Nacional, los residentes acuden de manera parcial a sus apartamentos en busca de pertenencias, aún marcados por el temor y la incertidumbre tras el incidente ocurrido el pasado 10 de diciembre, que dejó al menos cinco heridos.

"Todavía no podemos regresar. Estamos a la espera de los informes estructurales del Mived", explicó Pedro Reyes, un residente.

El edificio, que alberga unos 25 apartamentos, permanece parcialmente evacuado, donde se observan los restos de vidrios y materiales destruidos tras el estallido.

"Cuando salí al pasillo y escuché los gritos, fue un momento de desesperación", narró Daira Martínez, quien se encontraba en otro apartamento del mismo piso.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la explosión se habría originado en un apartamento donde presuntamente un inquilino utilizaba un tanque de gas, pese a que la torre cuenta con un sistema de gas común.

Los vecinos aseguran que el uso del tanque violaba las normas del condominio y que el inquilino se habría negado a pagar el servicio colectivo. Incluso, señalan que la misma persona había sido desalojada anteriormente de otro apartamento en la torre por conflictos similares. No obstante, aclaran que las causas oficiales del incidente aún no han sido confirmadas por autoridades.