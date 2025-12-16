COE anuncia operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026"

Parte de personal del COE que serán desplegados en puntos estratégicos como parte del operativo de prevención durante las festividades. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció este martes el lanzamiento del operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026", con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una rápida respuesta ante emergencias durante el desplazamiento de ciudadanos hacia distintos puntos del país en las festividades navideñas y de fin de año.

La primera fase del operativo se desarrollará desde el martes 23 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, hasta el jueves 2 a las 6:00 de la tarde, mientras que la segunda etapa iniciará el 30 de diciembre y concluirá el 1 de enero de 2026, en los mismos horarios.

A través de una nota de prensa, el organismo informó que para este despliegue implementará un dispositivo de prevención y seguridad vial en las principales carreteras y autopistas del territorio nacional, enfocado en la reducción de accidentes de tránsito, intoxicaciones por alcohol y alimentos.

En el operativo participarán 48,470 colaboradores pertenecientes a los organismos de primera respuesta, entre ellos brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate y voluntarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-122730-pm-039ab1a0.jpeg Miembros del Centro de Operaciones de Emergencias participan en el operativo. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de las medidas, serán instalados 1,301 puestos de socorro fijos y móviles en puntos identificados con mayor incidencia de emergencias en operativos anteriores.

Además, se distribuirá 250 ambulancias ubicadas en puntos estratégicos, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, dos centros de atención prehospitalaria y tres helicópteros facilitados por el Ministerio de Defensa, bajo la disposición del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

Exhortación

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, exhortó a la población a asumir las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno para prevenir incidentes durante las festividades.

"En esta época celebramos el nacimiento de Jesús y es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar y valores como la colaboración, la responsabilidad y la entrega", añadió.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que implementará acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el país, incluidos los permisos para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 23 de diciembre, a partir de las 6:00 de la mañana, hasta el viernes 26 a las 5:00 de la mañana, así como desde el martes 30 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-122731-pm-1-94fc585d.jpeg Agentes de la Digesett quienes regularán el tránsito como parte del operativo. (FUENTE EXTERNA)

El Intrant indicó además que los vehículos pesados que cuenten con permisos deberán circular exclusivamente por el carril derecho, como parte de las medidas para garantizar un tránsito más seguro durante el asueto de Navidad y Año Nuevo.