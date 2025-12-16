Los homicidios se reducen este año alrededor de un 12 %

Antonio Guzmán Peralta, Faride Raful y Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, en la rueda de prensa ayer de la Fuerza de Tarea Conjunta. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana registra 1,205 homicidios, lo que representa una reducción de 12.4 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 1,375 muertes. Es decir, este año hay 170 casos menos, según el balance presentado ayer en la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el país mantiene una tasa acumulada de homicidios de 7.96 por cada 100,000 habitantes, una caída de 17.1 % frente a la tasa de 9.6 registrada a igual fecha en 2024. En relación con 2023, cuando la tasa fue de 11.5, la reducción acumulada alcanza 30.8 %. Entre 2023 y 2024, la baja fue de 16.5 %.

El informe oficial establece que 27 provincias presentan tasas de homicidios de un solo dígito, mientras siete mantienen cifras de dos dígitos. Algunas de estas últimas muestran una tendencia descendente tras intervenciones focalizadas del Plan de Seguridad, como en el caso de San Cristóbal.

Investigación criminal

Las autoridades destacaron el fortalecimiento de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) como parte de los esfuerzos para mejorar la respuesta ante hechos delictivos.

Las estadísticas oficiales indican que Balística Forense concentra el mayor volumen de análisis realizados por la Policía Nacional. En 2023, esta área representó 45 % de los trabajos; en 2024, 46 %, un aumento relativo de 2.2 %; y en 2025 subió a 52 %, lo que supone un incremento relativo de 13.0 % frente al año anterior.

En términos absolutos, la División de Balística Forense pasó de 13,158 análisis en 2023 a 13,420 en 2024, un aumento de 2.0 %, y luego a 15,833 en 2025, lo que implica un alza de 18.0 % interanual. En total, se realizaron 42,411 análisis entre 2023 y 2025. En ese mismo período, la criminalística de campo superó las 22,000 intervenciones.

Vehículos sustraídos

El reporte también muestra una disminución sostenida en la sustracción de vehículos.

En 2023 se registraron 467 robos

En 2024, 452, una reducción de 3.2 %

En 2025, 357, lo que supone una caída adicional de 21.0 %.

En el trienio analizado, el total asciende a 1,276 vehículos sustraídos.

Las autoridades informaron además sobre el aumento del personal capacitado en investigación criminal y la integración de más mujeres a la Policía Nacional, como parte del proceso de profesionalización y reforma institucional.

Operativos

Raful indicó que continúan las acciones preventivas por las festividades de diciembre, con más de 25,000 agentes desplegados en todo el territorio nacional dentro del operativo Navidad Garantía de Paz. Las denuncias por robos se produjeron de 6,245 casos en noviembre a 2,410 en lo que va de diciembre.

Cinco muertes en el fin de semana Al menos cinco personas murieron y una resultó herida durante hechos violentos ocurridos en el Cibao y la región nordeste durante el fin de semana, en incidentes vinculados a accidentes de tránsito y a una balacera en un centro de diversión. Cuatro de las muertes se produjeron en choques en las vías que involucraron motocicletas en las provincias María Trinidad Sánchez y Espaillat, mientras que la quinta víctima falleció tras un tiroteo registrado en una discoteca de La Vega. En la provincia María Trinidad Sánchez, dos mujeres murieron la tarde del domingo tras un impacto entre una pasola y una yipeta en el tramo carretero Nagua-Cabrera. Las víctimas fueron identificadas como Anelis Difó Hilario y Jennifer Hernández Acosta, ambas de 26 años, quienes se desplazaban en la pasola al momento del choque. El vehículo involucrado era conducido por Zuleica Yanira Faña Canario, también de 26 años, quien está detenida. También el domingo otras dos personas murieron en un accidente ocurrido en la comunidad de Cacique, en el municipio de Moca, provincia Espaillat. De acuerdo con los informes preliminares, dos motocicletas colisionaron de frente.