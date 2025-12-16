Desde este martes están disponibles los subsidios Bonogás Hogar y Chofer

Supérate confirma la habilitación de los fondos de Bonogás correspondientes al mes de diciembre ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate informó que, a partir de este martes 16 de diciembre, están disponibles los fondos correspondientes a los subsidios Bonogás Hogar y Bonogás Chofer de este mes.

"Habilitado para consumir a través de la tarjeta", indicó la entidad mediante sus redes sociales.

En octubre pasado, la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) realizó una marcha pacífica hacia la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en demanda de la reposición de las tarjetas Bonogas a decenas de conductores del Gran Santo Domingo que, según denuncian, han sido despojados del beneficio sin explicación.

Antonio Brito, vicepresidente de Fenatrano, explicó que los choferes han sido retirados del programa de subsidio sin que se les comunique formalmente la causa.

Aliméntate

El lunes, el Gobierno dominicano informó que fue realizado el depósito del subsidio Aliméntate, correspondiente al mes de diciembre, por un monto de 1,650 pesos, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Este pago se suma al bono especial La Brisita Supérate, de 1,500 pesos, que fue depositado el pasado 4 de diciembre con motivo de la temporada navideña.

Con ambos aportes, las familias beneficiarias reciben un total de 3,150 pesos durante el mes de diciembre, un apoyo destinado a contribuir a la compra de alimentos y a aliviar los gastos propios de las festividades de fin de año.

Las autoridades recordaron que, a partir del mes de enero, el subsidio Aliméntate retornará a su monto habitual de 1,650 pesos mensuales, conforme al esquema regular del programa de asistencia social.

https://x.com/SuperateRDO/status/2000953536562258011

