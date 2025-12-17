Avión cisterna de EE. UU. despega desde RD mientras se intensifica la actividad militar en el Caribe

Un avión cisterna KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en la República Dominicana, y tomó rumbo sur sobre el mar Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión cisterna KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en la República Dominicana, y tomó rumbo sur sobre el mar Caribe, en dirección a la región cercana a Venezuela, según datos de seguimiento aéreo y reportes de inteligencia de fuentes abiertas.

El KC-135R, especializado en reabastecimiento en vuelo, fue detectado poco después de su salida de Santo Domingo, sin destino público declarado. Este tipo de aeronave suele emplearse para extender el alcance operativo de aviones de combate, vigilancia o patrullaje en misiones prolongadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/whatsapp-image-2025-12-17-at-34149-pm-05965435.jpeg

De manera independiente, aeronaves EA-18G Growler de la Armada de Estados Unidos fueron observadas realizando patrullajes sobre el Caribe sur, frente a la costa de Venezuela. Estos aviones pertenecen al Escuadrón de Ataque Electrónico VAQ-142, integrado al Ala Aérea Embarcada Ocho (CVW-8) del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78).

Patrones de patrulla

Los registros de vuelo muestran a los Growler ejecutando patrones de patrulla y maniobras circulares en aguas internacionales, consistentes con misiones de guerra electrónica, interferencia de radares y vigilancia electromagnética. No existen datos públicos que indiquen que estas aeronaves despegaran desde territorio dominicano.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre una operación específica vinculada a estos movimientos.

La información fue divulgada por OSINTdefender, una cuenta especializada en el monitoreo de actividad militar mediante fuentes abiertas y plataformas de seguimiento aéreo.