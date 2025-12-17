Ministro de Defensa recorre unidades militares en la frontera y felicita a las tropas por Navidad

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, saluda a soldados del Ejército durante su recorrido por unidades fronterizas del país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó un recorrido por diversas unidades del Ejército ubicadas en la zona fronteriza, donde transmitió un mensaje de reconocimiento, estímulo y felicitación navideña a los hombres y mujeres que prestan servicio en estas posiciones estratégicas del país.

De acuerdo con una nota de prensa, durante la visita, Fernández Onofre resaltó la labor, el compromiso y el espíritu de sacrificio que diariamente demuestran los soldados en el cumplimiento de su misión, velando por la seguridad, la soberanía y los más altos intereses de la nación.

Este recorrido forma parte de una agenda de visitas institucionales que el titular del Ministerio de Defensa estará desarrollando en las principales unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, como expresión del acompañamiento permanente del alto mando militar a las tropas desplegadas en todo el territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/whatsapp-image-2025-12-17-at-21338-pm-0ff4819a.jpeg El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, saluda a soldados del Ejército durante su recorrido por unidades fronterizas del país. (FUENTE EXTERNA)

Localidades visitadas

El ministro visitó unidades militares ubicadas en las localidades de Barahona, Pedernales, Jimaní, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Dajabón y Mao, donde en cada punto saludó personalmente al personal, compartió con oficiales, suboficiales y alistados, y les felicitó por su desempeño y vocación de servicio.

"En las unidades del Ejército visitadas, se concentraron también miembros de las Fuerzas Armadas que prestan servicio en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), quienes recibieron de igual manera el mensaje de reconocimiento y salutación navideña", señala el comunicado.

Asimismo, les extendió un mensaje de feliz Navidad y próspero Año Nuevo, en nombre del presidente Luis Abinader.

El ministro estuvo acompañado del viceministro para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, ERD.; el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.; el director del Cesfront, así como miembros del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa.